La famosa attrice e conduttrice televisiva spagnola Ana Obregón è diventata mamma all’età di 68 anni. Ana è conosciuta in Italia per la sua partecipazione a diverse serie televisive italiane, tra cui Voglia di cantare con Gianni Morandi nel 1985. Si è inoltre spesso sentito parlare di lei per i tantissimi amori che ha avuto nel corso degli anni, tra cui quello con Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia. I due ebbero un figlio nel 1992 di nome Alex.

Il 13 maggio del 2020 il figlio di Ana Obregón morì a soli 27 anni a causa di un tumore. Anche in seguito a quanto accaduto ormai tre anni fa, la donna ha voluto iniziare un nuovo capitolo della sua vita diventando mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. Per far avvenire ciò, Ana si è recata però dalla Spagna agli Stati Uniti, dove attualmente la legislazione è più solida e permissiva riguardo la tematica della surrogazione.

Ana Obregón diventa mamma a 68 anni, forti polemiche in Spagna

La rivista spagnola ¡Hola! ha fotografato Ana Obregón fuori dalla clinica privata in cui si è recata per conoscere la sua bambina. La neo mamma di 68 anni ha scelto il Memorial Regional Hospital a Miami, in Florida, per far nascere sua figlia. Ana ha atteso nella città americana la nascita della neonata per ben quattro giorni, trascorrendo lì anche il suo compleanno, avvenuto il 18 marzo.

Quando la notizia è arrivata ai giornali, si è nuovamente acceso il dibattito sulla tematica della maternità surrogata in Spagna. Il governo spagnolo si è sempre dimostrato molto deciso e sicuro sulla questione, chiudendo ogni tipo di possibilità per la pratica. Alcune ministre spagnole hanno addirittura definito la maternità surrogata una forma di violenza contro le donne, riferendosi proprio a coloro che portano avanti la gravidanza per poi affidare i loro figli ad altre persone.

EXCLUSIVA: Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana Obregón al salir del hospital con su bebé 👶🏻 (Contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/s4XiTs5P04 pic.twitter.com/ps7in8JDAQ — Revista ¡HOLA! (@hola) March 29, 2023

I processi di maternità surrogata negli Stati Uniti possono costare, a quanto pare, tra i 120.000 e i 200.000 dollari. Ricordiamo che diverse celebrità hanno effettuato tale pratica per avere dei figli, tra cui Kim Kardashian e Khloé Kardashian, Miguel Bosé e il famosissimo calciatore Cristiano Ronaldo.