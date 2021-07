“Ti voglio per sempre”. Confetti e baci tra i due ex di Amici: si sposano. E la proposta è top

Momento di enorme gioia per il pubblico di ‘Amici’. Due ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi hanno infatti deciso di unirsi in matrimonio. Le immagini e il video dell’emozionante proposta sono stati pubblicati online e ovviamente c’è stata grande gioia da parte del popolo della rete. Nonostante si siano conosciuti all’interno del programma di Canale 5, l’amore non è scoppiato immediatamente anche perché lui era impegnato sentimentalmente con un’altra ragazza che si chiamava Chiara.

Il giovane riuscì addirittura ad arrivare fino all’atto finale della trasmissione, infatti si qualificò per il serale. Più deludente il percorso della donna, che fu eliminata dopo poche puntate. Poi i due si sono nuovamente incontrati tre anni fa, si sono conosciuti più a fondo ed è nato un amore immenso. A tal punto che adesso hanno capito definitivamente di essere fatti l’uno per l’altro e quindi hanno voluto annunciare le nozze. Andiamo a scoprire insieme dunque chi saranno a breve marito e moglie.

La proposta di nozze è arrivata nella meravigliosa Sicilia e più precisamente nella città di Cefalù. Il ballerino ha scelto una spiaggia meravigliosa per inginocchiarsi e chiedere alla sua dolce metà di condividere il resto della vita insieme a lui. Ovviamente la risposta della ragazza, anche lei ballerina, è stata affermativa. Commoventi le parole del futuro sposo: “Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei tu la persona che voglio nella mia vita una e mille volte”. Ma la dedica è poi proseguita.





A sposarsi saranno Bryan Ramirez e Paola De Filippis della 17° edizione di ‘Amici’. E Bryan Ramirez ha continuato così nel suo messaggio d’amore verso la sua quasi moglie: “Sono sicuro che amori come il nostro siano pochissimi. Siamo e saremo tu e io contro il mondo”. Anche la De Filippis ha commentato il lieto evento: “Sono la donna più felice di questo mondo”. Un momento che nessuno dei due potrà mai dimenticare. Adesso non resta che capire quando potrà celebrarsi la cerimonia. E i fan non attendono davvero altro.

Questi i commenti principali sotto il post di Bryan Ramirez: “Complimenti davvero, vi voglio bene”, “Congratulazioni e infiniti auguri”, “Sono veramente contenta per voi e soprattutto per te Bryan, te lo meriti”, “Congratulazioni ragazzi”. E ancora: “Che meraviglie, che possiate essere felici per sempre”, “Meravigliosi”, “Augurissimi, vi auguro davvero il meglio”, “Siete uno spettacolo insieme”.