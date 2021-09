“Noi due per sempre”. Gli ex di Amici si sono sposati: matrimonio bellissimo e sorpresa in vista

Emozione totale per la coppia, conosciuta da tutti ad ‘Amici’. Dopo la proposta di matrimonio, avvenuta poco più di un mese fa, si sono adesso svolte le nozze. Le foto sono state pubblicate online e sul profilo della ragazza, che è ballerina proprio come suo marito, è possibile ammirarle tutte. Uno dei momenti più belli che ogni persona può vivere nel corso della sua vita si è materializzato. Avevano sempre fatto comprendere di essere due fidanzati molto uniti, che facevano le cose decisamente sul serio.

La proposta era arrivata nella meravigliosa Sicilia e più precisamente nella città di Cefalù. Il ballerino aveva scelto una spiaggia meravigliosa per inginocchiarsi e chiedere alla sua dolce metà di condividere il resto della vita insieme a lui. Ovviamente la risposta della ragazza, anche lei ballerina, era stata affermativa. Commoventi le parole del neo sposo: “Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei tu la persona che voglio nella mia vita una e mille volte”. E ora si è concretizzato l’evento tanto atteso.

I due hanno preso parte all’edizione numero 17 di ‘Amici’ e ora non hanno alcuna intenzione di lasciarsi. Queste le bellissime parole scelte dalla sposa: “Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre (Non abbiamo smesso di sorprendervi) Non vedo l’ora”. Lui ha invece scritto: “Guardate mia moglie quanto è bella”. Emozioni a non finire per loro e tutti coloro che vogliono bene agli ex concorrenti di ‘Amici’. Tantissimi i messaggi da loro ricevuti in poche ore.





A unirsi in matrimonio sono stati Bryan Ramirez e Paola De Filippis, coloro che presero dunque parte all’edizione del talent show vinta dal cantante Irama. Sotto il post di Paola De Filippis questi i commenti principali dei fan: “Auguri”, “Auguri di cuore”, “Tantissimi auguroni per il vostro matrimonio, siete splendidi”, “Meravigliose creature, vi auguro tanta felicità”. E poi ancora: “Che stelle che siete, tanti auguri”, “Rappresentate lo splendore, vi auguriamo solo felicità assoluta”.

Ai tempi di ‘Amici’, il giovane riuscì addirittura ad arrivare fino all’atto finale della trasmissione, infatti si qualificò per il serale. Più deludente il percorso di Paola De Filippis, che fu eliminata dopo poche puntate. Poi i due si sono nuovamente incontrati tre anni fa, si sono conosciuti più a fondo ed è nato un amore immenso. A tal punto che adesso hanno capito definitivamente di essere fatti per stare insieme.