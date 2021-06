Bruno Vespa, il nuovo albergo è favoloso: dove si trova e quanto costa

Agriturismi e masserie, soprattutto dopo che la pandemia ci ha voluti costretti in casa per lungo tempo, ora spopolano più che mai. B&B immersi nella natura, la riscoperta della bellezza delle location naturalistiche, la profonda campagna, ritornare alle origini. Un volto noto ha saputo cogliere il trend del momento alla perfezione, parliamo di Bruno Vespa.

Bruno Vespa ha deciso di aprire un hotel, inaugurato lo scorso maggio, nella proprietà in cui già da tempo produce i suoi vini. Il conduttore di “Porta a Porta” ha investito in questa splendida zona, luogo in cui è possibile trovare anche un ottimo ristorante di nome Santa Chiara.

Ciò che ci chiediamo è: dov’è e quanto costa alloggiare mangiare in questo nuovissimo albergo? Bruno Vespa ha preso la decisione super intelligente di investire sulla rinascita del turismo. E lo ha fatto inaugurando un hotel con annesso ristorante in Puglia, nella sua proprietà Masseria Li Reni di Manduria, dove il conduttore ha già un’azienda vinicola ben avviata. Per la Suite King con vasca idromassaggio, per due persone, il prezzo si aggira intorno ai 300 a notte.





L’hotel di Bruno Vespa è davvero meraviglioso, immerso nella natura pugliese, a meno di quattro chilometri da Manduria, cittadina situata nel Salento settentrionale. Nella sua struttura ricettiva si respira la vera atmosfera della classiche antiche pugliesi, diventate una vera e propria attrazione della zona, ma anche un pizzico di lusso, grazie alle meravigliose suite che l’hotel mette a disposizione e alla piscina di 70mq con annessi lettini idromassaggio.