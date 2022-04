La data scelta per diventare marito e moglie è quella del 9 aprile, fissata dopo diversi rinvii dovuti alle restrizioni imposte a causa del Covid-19 e l’organizzazione della cerimonia e della festa è già sulla bocca di tutti. Una favola, un sogno, e di certo la coppia vip non baderà a spese per festeggiare il giorno più importante della loro vita.

Il patrimonio dei due – soprattutto dei rispettivi mamma e papà – è più che considerevole e oltre a spendere una vera e propria fortuna per il matrimonio i due hanno accettato di firmare un accordo prematrimoniale definito come “il padre di tutti gli accordi prematrimoniali” a causa del valore economico. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno firmato mesi fa e hanno stabilito che in caso di separazione “entrambe le parti lascerebbero il matrimonio con quello che ci hanno messo dentro, inclusi beni e proprietà. I soldi non passeranno di mano”.





Brooklyn Beckham e Nicola Peltz nozze: tutto quello che c’è da sapere

“Lui ha vissuto l’esperienza di ragazze disperate pur di accedere al nome Beckham. Quindi tutta la famiglia è contenta che Nicola ami Brooklyn per quello che è”, ha spiegato l’insider a The Sun: “Naturalmente, non ha bisogno dei suoi soldi, ha già una carriera di successo”.

Brooklyn Beckham, 23 anni, è un modello e fotografo ed è figlio di David e Victoria Beckham: lui dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico mentre lei è stilista, modella ed ex Posh delle Spice Girl. Nicola Peltz, 27 anni, è figlia del ricchissimo uomo d’affari Nelson Peltz, ex-possessore del marchio Snapple, titolare di un patrimonio che supererebbe i due miliardi di sterline (molto più alto dei Beckham).

Brooklyn ha regalato alla futura moglie un anello con diamante dal valore stimato in 450mila euro e si conta che le nozze muoveranno una cifra pari a 3 milioni di dollari. I due si sposeranno in una tenuta da 103 milioni di dollari della famiglia Peltz a Palm Spring e la cerimonia sarà officiata da David Beckham, e i fratelli Romeo e Cruz saranno i testimoni. Tra gli invitato celebrità come la Spice Girl Mel B, lo chef Gordon Ramsay, la top model Gigi Hadid e la socialite Nicole Richie e gira voce anche su principe Harry e Meghan Markle. Il rapper Snoop Dogg si esibirà sul palco.

L’abito della sposa non sarà disegnato da Victoria Beckham. La sposa ha scelto un vestito dal costo di circa 100mila sterline (oltre 112mila euro), disegnato da Valentino, supervisionato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. “Il processo creativo – ha fatto sapere in un’intervista con CR Fashion Book – è stato divertente, come trovare la vestibilità e il tessuto perfetto”.