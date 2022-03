Finalmente è tutto fatto e ora non resta che assistere allo splendido matrimonio. La coppia vip, dopo essere stata fermata dal Covid, si sposerà a breve e renderà felici tutti i loro fan, che ormai da circa due anni attendevano questo lieto evento. L’annuncio della data è ormai ufficiale e quelle che si prefigurano sono delle nozze di grandissimo livello e c’è chi parla che sia una sorta di matrimonio reale, tenuto conto dell’importanza dei due personaggi molto noti a livello globale.

Anche perché la location scelta per questa bellissima ricorrenza non è ovviamente una qualsiasi. Stando a quanto è trapelato finora, il sì avverrà negli Stati Uniti d’America e precisamente a Palm Beach, nello stato della Florida. E pensare che i due avrebbero dovuto convolare a nozze nel luglio di due anni fa, ma come ben sapete, la pandemia da coronavirus da poco scoppiata aveva costretto molti futuri sposi in tutto il mondo a rinviare le cerimonie. Ma ora è arrivato il momento giusto.

A sposarsi saranno Brooklyn Beckham, figlio dell’ex calciatore David e di Victoria, e l’ereditiera originaria degli Usa, Nicola Peltz. Il matrimonio sarà celebrato proprio nell’imponente tenuta americana dei genitori della ragazza. Stando a quanto riferito dal sito ‘Wondernetmag’, la villa della futura moglie di Brooklyn Beckham è situata esattamente di fronte all’Oceano Atlantico e alle isole Bahamas, luogo preferito dalla famiglia di lei per le vacanze. Il papà è un uomo d’affari, Nelson Peltz, mentre la madre si chiama Claudia.





Per molti quello di Brooklyn Beckham e di Nicola Peltz è uno dei matrimoni più roboanti e dunque parecchio attesi dell’anno in corso. Le nozze ci saranno precisamente sabato 9 aprile e quindi manca davvero poco al lieto evento. Tra l’altro, i nomi di alcuni invitati alla cerimonia sono veramente clamorosi. Parteciperanno infatti Gigi Hadid e Nicole Richie. Deciderà probabilmente all’ultimo momento Elton John, che è stato il padrino del figlio di David Beckham. E sono emersi anche i dettagli sulla ricorrenza.

Sempre secondo ‘Wondernetmag’, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si uniranno in matrimonio con un rito della religione ebraica, proprio perché il papà di lei è ebreo. Favoloso il vestito da sposa che sceglierà l’ereditiera statunitense, la quale ne indosserà uno per la cerimonia e uno per la successiva festa ed entrambi sono targati Valentino. Ora, non resta che attendere il fatidico momento.