“Mi sono liberata, piango per questo”. Momento delicato per la cantante, lacrime dolci e amare

Incredibile episodio con protagonista la cantante Britney Spears. Un pianto improvviso ha colpito la donna, che si è messa le mani in faccia per cercare forse di coprire alcune lacrime. In questo video, pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, lei ha poi spiegato le ragioni di questo sfogo inaspettato. E ha dunque replicato agli utenti, che erano ovviamente preoccupati del suo stato mentale. Non è sicuramente uno dei periodi più semplici per l’artista, che ha dovuto fare i conti con tante problematiche.

Tra poco vi sveleremo tutto su Britney Spears e il motivo del suo pianto, con tanto di video incorporato. Nei mesi scorsi invece sua madre si è mostrata molto dispiaciuta: "Cercavo di curare gli interessi di Britney perché io sono sua madre. Il mio ex marito non ha agito bene ed ha avuto un controllo maniacale sulla nostra bambina. Per lei era terrificante, come vivere in carcere o in un reality. Credo addirittura che il medico scelto da Jamie stesse dando medicinali sbagliati a mia figlia. Ho aiutato Britney con i miei avvocati, l'ho fatto per sciogliere la conservatorship".





Britney Spears, pianto improvviso: il video

Per Britney Spears ci sono stati diversi campanelli di allarme, che hanno fatto preoccupare i fan, i quali ritengono che non sia in buone condizioni psicologiche. Adesso ha deciso di postare queste immagini, che hanno previsto anche un suo pianto. Lei per l’occasione ha deciso di ballare e di sfrenarsi, poi all’improvviso ha avuto quella sorta di crollo emotivo. Il video ha fatto il giro della rete, ma successivamente la stessa cantante ha voluto fare precisazioni importanti sulla ragione del filmato.

Mentre stava ballando e mentre in sottofondo si ascoltava la canzone ‘S.O.S.’ di Indila, Britney Spears ha pianto. Ma ha poi affermato: “Era da un po’ che non piangevo davanti alla telecamera! Non è un esaurimento str***, è una liberazione che mi serve da molto tempo!! Esperienza spirituale sicuramente!! Penso che dovrei farlo più spesso”. Dunque, non si tratterebbe di un suo momento di sconforto, ma di liberazione come ha sottolineato lei stessa. Anche se i dubbi nei fan permangono eccome.

Intanto, come è possibile notare sul suo profilo Instagram, ha cambiato il suo nome in Channel 8. Nel corso della sua vita, Britney Spears ha avuto molti momenti difficili. Nel 2007 è stata in una clinica di riabilitazione e ha perso la custodia dei figli. Nel 2008 ha ottenuto nuovamente l’affido congiunto dei figli, poi negli anni più recenti ci sono state polemiche sul padre, diventato tutore ma poi il 12 novembre scorso il giudice ha revocato quel ruolo.

