“Ho una malattia incurabile”. L’annuncio choc della cantante, fan addolorati: “È spaventoso”

C’è grandissima preoccupazione per Britney Spears. L’annuncio della malattia ha lasciato i suoi fan increduli e sono adesso in tanti ad esserle vicini in questo momento complicato della sua vita. Sicuramente gli ultimi anni non sono stati affatto semplici per la cantante, ma quest’ultima comunicazione riguardante i problemi di salute molto seri ha messo tutti in allarme. Lei ha spiegato nei minimi dettagli cosa le succede costantemente e ha anche confessato che il male che le hanno riscontrato non è considerato purtroppo curabile.

Britney Spearsi ha dunque una malattia. Un paio di mesi fa ha pianto mentre stava ballando. E ha poi affermato: “Era da un po’ che non piangevo davanti alla telecamera! Non è un esaurimento str***, è una liberazione che mi serve da molto tempo!! Esperienza spirituale sicuramente!! Penso che dovrei farlo più spesso”. Dunque, non si tratterebbe di un suo momento di sconforto, ma di liberazione come ha sottolineato lei stessa. Anche se i dubbi nei fan permangono eccome. Intanto, come è possibile notare sul suo profilo Instagram, ha cambiato il suo nome in Channel 8.

Britney Spears ha una malattia incurabile: “Danno ai nervi”

Dunque Britney Spearsi ha esordito così, parlando della malattia: “Ho un danno permanente ai nervi. Non esiste una cura. I danni ai nervi sono causati a volte quando non si fornisce abbastanza ossigeno al cervello. Il cervello si spegne letteralmente. Il danno ai nervi fa diventare insensibili parti del tuo corpo. E infatti io mi sveglio tre volte a settimana nel letto con le mie mani completamente intorpidite e con la sensazione di spilli e aghi sul lato destro del corpo. Mi sale fino al collo e la parte che mi fa più male sono le tempie”, ha aggiunto.

Poi Britney Spears ha continuando, aggiungendo altri particolari sulla malattia senza cura: “Punge ed è spaventoso. I miei occhi sono più aperti ora e posso tenere la testa correttamente in alto. Ho fatto un buon lavoro cercando di farcela. Ad ogni modo sto migliorando molto, riesco a respirare”. Quindi, la situazione è senz’altro migliore rispetto a prima, ma le preoccupazioni dei suoi tanti ammiratori ci sono eccome. La speranza è che possa comunque stare meglio e ritornare ad avere una vita contraddistinta dalla normalità.

Parlando di Britney Spears, la testata giornalistica Billboard “ha profondamente rivoluzionato la musica e la cultura pop internazionale e viene spesso ricordata per aver provocato la rinascita del teen pop alla fine degli anni Novanta e anticipato e influenzato il pop espresso negli anni 2010 con il fortunato album Blackout”.