Momento emozionantissimo per la super cantante internazionale, al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi anni purtroppo per vicende non molto positive. Ma ora finalmente si può parlare di lei per una cosa bellissima, infatti convolerà ben presto a nozze. Ad annunciarlo è stata l’artista con un meraviglioso post sui social network, dove ha fatto vedere il suo anello, regalato dal futuro marito. Un anello di diamanti che ovviamente è stato più che apprezzato dai suoi innumerevoli fan.

Lei ha avuto problemi decisamente seri con il papà. Quest’ultimo ora avrebbe venduto la casa di famiglia e adesso vivrebbe in un camper, posteggiato nel parcheggio di un magazzino che ha affittato e in cui tiene tutti i cimeli della figlia. Quindi, dopo questa indiscrezione, gli scatti realizzati dai paparazzi che mostrano effettivamente l’uomo, decisamente cambiato e quasi irriconoscibile in un capannone, con un camper a pochi metri. Una fine dunque molto brutta per il genitore della cantante.

La donna si è quindi immortalata insieme a Sam, questo il nome di colui che sposerà, e ha scritto: “Non posso crederci”. Tra l’altro la sua dolce metà aveva detto ai suoi follower di rimanere calmi perché aveva ipotizzato che il suo profilo fosse stato assaltato da alcuni hacker, che avevano postato l’immagine dell’anello. Invece era soltanto presumibilmente un suo scherzo alla quasi moglie, che ovviamente è rimasta entusiasta di questo gesto. E ora non resta che scoprire la data del matrimonio.





Sarà Britney Spears a raggiungere questo importantissimo traguardo personale con il 27enne Sam Asghari. Il giovane ha incontrato Britney Spears nel 2016, quando la cantante puntò su di lui per il videoclip musicale ‘Slumber Party’. Era quindi scoccata la scintilla giusta e da lì in poi non si sono mai più lasciati. Il primo appuntamento è stato a base di sushi, infatti hanno cenato con questo cibo in un locale. Poi nel 2018 lei ha dichiarato: “Mi motiva più di chiunque altro”, ammettendo un grande amore nei suoi confronti.

Sul papà Britney Spears ha dichiarato recentemente: “Non sono qui per essere la schiava di nessuno, anche se spesso mi sono sentita così. Questa tutela è un vero abuso e ce ne sono migliaia come la mia. Quello che dicevo sui social? Ho mentito al mondo intero. Mentivo quando dicevo di stare bene e di essere felice. Questa è tutta una grande bugia. Sono stanca di dover mentire, sono stufa e traumatizzata”.