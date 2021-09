“Ci sposiamo”. Il cantante e la fidanzata pronti al grande passo. Il loro amore era scoppiato 2 anni fa

La coppia ha spopolato sulla passerella della 78esima edizione della Mostra del Cinema. L’ex allievo di Amici che si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico per la sua musica rap controtendenza, oggi non solo è molto cambiato nel look ma nella sua vita anche una grande novità da condividere con la fidanzata.

Si è presentato in un super look decisamente diverso dal solito e per molti era quasi irriconoscibile se al suo fianco non ci fosse stata la dolce metà. In completo firmato Libiam con pantaloni bianchi skinny alla caviglia, camicia rosa e giacca a quadri sui toni del beige l’ex allievo di Amici, all’anagrafe Mattia Bellegrandi, ha stravolto non solo il suo aspetto fisico.

Stiamo parlando proprio di Briga e della decisione di fare un grande passo insieme alla sua fidanzata, Arianna Montefiori. Infatti nelle ultime ore proprio sul profilo social del rapper è arrivato l’annuncio che ha reso felici i fan. La coppia si dice pronta al fatidico ‘si’.





E senza nascondere nulla, non solo l’annuncio arriva chiaro e tondo, ma porta con sè anche una data precisa. Con la foto di coppia che lo ritrae accanto alla sua attrice del cuore, di nome e di fatto, la didascalia: “Ci sposiamo il 18 Dicembre”, con tanto di commento di Arianna.

Infatti la splendida futura moglie del rapper commenta con parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio: “Non vedo l’ora”, e l’emozione non si regge più nella pelle: “Che emozione ragazzi! Incredibile..!”, aggiunge. Dopo due anni di fidanzamento, non potevano che dare annuncio migliore di questo. L’amore vince su tutto.