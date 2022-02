“Aspettano un figlio”. Cicogna in arrivo per la coppia vip: la gioia più grande dopo un anno di fidanzamento

Splendida notizia per l’attore, che diventerà papà. Ormai tutti hanno saputo di questa grande novità e i fan stanno già festeggiando alla grande. Per lui si tratterà precisamente del quinto figlio, avendone avuti quattro dalle nozze con l’ex moglie. Lei invece non ne ha mai avuti e quindi avrà per la prima volta la gioia di partorire. Nonostante lui sia stato sposato per molti anni con una grande attrice e l’abbia amata moltissimo, ha definitivamente voltato pagina ed è pronto a costruire questa famiglia.

Tempo fa lui aveva spiegato ai suoi fan di essersi separato dalla moglie ma di aver avuto con lei ”una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre”. Poi aveva aggiunto che ”come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero bello e speciale. Non vogliamo perderlo. Cercheremo di restare amici e di essere uniti di fronte ai bambini. Faremo le vacanze tutti insieme e staremo uniti per loro, i nostri figli”. Ma ora è tempo di pensare unicamente alla nuova compagna.

I due sono stati beccati, mentre si trovavano in vacanza alle Hawaii. Infatti, si è potuta notare la pancia della ragazza, che ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni. I due si amano alla follia e soltanto poco tempo fa, esattamente ad ottobre 2021, hanno festeggiato il primo anniversario di fidanzamento. Con l’attore che sui social network aveva affermato: “Un anno in cui mi hai accettato in un modo in cui non sono mai stato amato prima”. Ma andiamo a vedere di chi stiamo quindi parlando.





A diventare presto genitori saranno l’attore di ‘Beverly Hills 90210’, Brian Austin Green, e la ballerina Sharna Burgess. Brian Austin Green ha incontrato per la prima volta la sua dolce metà all’interno di un bar ed è stato un amore improvviso e bellissimo. Avevano già ammesso di essere entusiasti di questa loro vita sentimentale e adesso stanno coronando un vero e proprio sogno. I fan non aspettano altro che possa arrivare questo momento straordinario. Non sappiamo quando però nascerà il bebè.

Brian Austin Green, classe 1973, ha avuto il primo figlio con l’attrice Vanessa Marcil nel 2002 e nel 2010 si è unito in matrimonio con Megan Fox. Da lei ha avuto i figli Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green e Journey River Green. Il divorzio tra i due è avvenuto nel 2020. La sua ultima esperienza cinematografica è del 2021 con il film ‘Kid 90’ diretto dalla regista Soleil Moon Frye.