“È nato alle 12.12”. L’annuncio della coppia della tv è arrivato: per lei è il primo figlio, per lui il quinto

Brian Austin Green e Sharna Burgess genitori. L’attore e la ballerina hanno coronato il loro sogno e nella giornata di martedì 28 giugno alle 12 e 12 è nato Zane Walker Green. La notizia circolava già da tempo, precisamente da quando i due erano stati beccati in vacanza alle Hawai. La pancia di lei non è passata inosservata e poco dopo è arrivata la conferma. Per lui si tratta del quinto figlio mentre per Sharna è il primo.

Brian Austin Green e Sharna Burgess sono diventati genitori dunque. L’attore, noto per il ruolo di David in “Beverly Hills 90210”, ha avuto altri quattro figli prima di questo. Il primo, Kassius, è nato dalla relazione con Vanessa Marcil quando Brian aveva 28 anni. Oggi infatti il primogenito ne ha 20. Tre i figli avuti invece da Megan Fox, Noah Shannon (9 anni), Bodhi Ransom (8) e Journey River (5).





La gioia di Brian e Sharna per la nascita di Zane Walker

Al magazine “People” Brian Austin Green aveva rivelato di essere entusiasta all’idea di avere un figlio dall’attuale compagna Sharna Burgess conosciuta nel 2020 tramite amici in comune: “Siamo entusiasti che la famiglia si sia allargata ulteriormente”. Queste invece le parole della neo-mamma: “Il mio cuore ora è per sempre fuori dal mio corpo”.

Recentemente la stessa Sharna Burgess aveva fatto parlare per una risposta data ad un fan che aveva scritto: “Farai la fine di Megan Fox”. “Di solito – le parole della compagna di Brian – non rispondo a questo tipo di domande. Penso che molte donne abbiano una vera difficoltà a confrontarsi con le ex del proprio partner. O con le altre donne in generale. Tutto questo perché la società ha fatto capire che siamo un genere che basa tutto sulla malizia e sulla competizione, che non possiamo essere felici di quello che siamo senza volere quello che ha “lei” (o chiunque altro)”.

In tanti hanno apprezzato la risposta di Sharna Burgess che ha così concluso il suo messaggio: “Siamo misurati dall’aspetto e dalla nostra immagine, dal nostro peso, più di ogni altra cosa. Quindi, semplicemente, non lo faccio. Io sono me stessa e mi sento una donna straordinaria. Le donne sono creature meravigliose. Non abbiamo bisogno di abbattere gli altri per sentirci più forti. Come comunità, piuttosto, bisogna rispettarsi a vicenda”.

