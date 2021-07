Se n’è parlato per tanto tempo, si è vociferato con forza della sua relazione sentimentale, ma adesso l’attore è ufficialmente uscito allo scoperto pubblicando sul suo profilo Instagram la sua prima foto di coppia in compagnia della nuova fidanzata. Un momento davvero molto emozionante, che ha ovviamente commosso tutti i follower, i quali hanno iniziato ad inondarlo di messaggi. Si è finalmente messo alle spalle un matrimonio con una super vip, naufragato ormai diversi mesi fa.

Tempo fa lui aveva spiegato ai suoi fan di essersi separato dalla moglie ma di aver avuto con lei ”una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre”. Poi aveva aggiunto che ”come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero bello e speciale. Non vogliamo perderlo. Cercheremo di restare amici e di essere uniti di fronte ai bambini. Faremo le vacanze tutti insieme e staremo uniti per loro, i nostri figli”. E anche l’ex moglie si è rifatta una vita con un rapper. Ma veniamo all’attualità.

A fidanzarsi ufficialmente è l’attore Brian Austin Green, sposatosi nel 2010 con Megan Fox. Poi cinque anni dopo è avvenuta la loro separazione ufficiale e in questi anni hanno anche concepito tre figli. Poi nel 2020 è arrivata la notizia del divorzio definitivo. Ora lui ha voltato decisamente pagina, ha conosciuto la bellissima nuova partner, con la quale sembra si stia divertendo alla follia. E a quanto pare non manca assolutamente la passione, visto che il bacio che si sono scambiati è stato travolgente.





Nella didascalia a corredo dell’immagine di coppia con la sua Sharna Burgess, Brian Austin Green ha commentato: “Davvero è passato tanto tempo da quando sto con qualcuno con cui posso condividere la mia vita”. Per chi non lo ricordasse, l’attore ha interpretato in passato il ruolo dell’affascinante e molto simpatico David nella serie ‘Beverly Hills 90210’. La sua compagna è una ballerina molto famosa, che è originaria dell’Australia. E non ha alcuna intenzione di perdere la sua anima gemella.

Brian Austin Green ha origini scozzesi, italiane, ungheresi e irlandesi. Il suo primo figlio lo ha avuto nel 2002 con l’attrice Vanessa Marcil. Poi con Megan Fox ha avuto Noah Shannon Green, Bohdi Ransom Green e Journey River Green, nati rispettivamente nel 2012, 2014 e 2016. Per quanto riguarda la carriera, il suo ultimo film al cinema è stato ‘Kid 90’ del regista Soleil Moon Frye.