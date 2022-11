La notizia più bella è appena arrivata: la coppia vip composta da Bradley Cooper e Irina Shayk sarebbe ormai realtà. Da diverso tempo si parlava di una riappacificazione tra i due, ma non sono mai giunte conferme ufficiali. E nemmeno stavolta sono arrivate dichiarazioni da parte dei diretti interessati, però ci sono adesso delle foto a parlare e non lasciano spazio a dubbi. Non possiamo certamente parlare di amicizia, visto che la complicità che è stata osservata nei due è lampante. E i fan stanno praticamente esultando moltissimo.

A proposito di Bradley Cooper e Irina Shayk, già a fine agosto era emerso qualcosa di interessante. Erano in vacanza insieme. Si erano immortalati in costume e si erano mostrati molto felici. Infatti, il loro sorriso smagliante aveva conquistato migliaia e migliaia di follower, che sognavano questa reunion amorosa. Irina Shayk aveva indossato un bellissimo costume trasparente, mentre Bradley Cooper aveva fatto vedere la sua imponente muscolatura, che aveva letteralmente conquistato tutte le sue ammiratrici.

Bradley Cooper e Irina Shayk di nuovo insieme

Una notizia meravigliosa per i fan dell’attore Bradley Cooper e della supermodella Irina Shayk, che speravano di rivederli insieme anche se ormai in tanti non ci credevano più. Sulla pagina Instagram di Whoopsee sono però state pubblicate le foto, loro esclusiva, che hanno beccato insieme i due. Ormai stanno uscendo piano piano alla luce de sole e presumibilmente nei prossimi giorni o al più tardi nelle prossime settimane potremmo anche vedere qualche post social sui loro rispettivi profili. Ma vediamo cosa è stato scritto sulla nuova (vecchia) coppia vip.

Whoopsee, che ha anche postato le immagini di Cooper e Shayk, ha scritto: “È tornato l’amore tra Bradley Cooper e la bellissima Irina Shayk? Una conferma ufficiale non c’è ancora ma a giudicare dall’intimità e dalla complicità che emergono da queste immagini, non sembrano esserci molti dubbi. Gli avvistamenti dei due insieme sono aumentati di recente e ora eccoli a New York, mentre passeggiano con i loro cani per le vie della grande mela. Nonostante la coppia si sia ufficialmente separata nel 2019, i rapporti tra i due si sono sempre mantenuti amichevoli”.

Infine, Whoopsee ha aggiunto: “Soprattutto per il bene della loro figlia Lea, nata nel 2017. Già qualche mese fa si vociferava di un ritorno di fiamma tra le due star, tanto che una fonte aveva dichiarato a “Page Six” che i due non solo ”stanno seriamente pensando di tornare insieme” ma non sarebbe lontana la prospettiva di allargare la famiglia”.