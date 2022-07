“Hanno deciso così”. Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, per i loro fan è una scelta inaspettata

Bobo Vieri, la notizia corre veloce nel web. I fan non stanno nella pelle. Reduce dai festeggiamenti per il compleanno, l’ex calciatore non ha nascosto la gioia di aver avuto al suo fianco Costanza Caracciolo. Un traguardo importarte per Bobo che ha compiuto la bellezza di 49 anni, poi la sorpresa per la sua amata.

Bobo Vieri, la sorpresa per Costanza Caracciolo. Una coppia più che consolidata e unita, Bobo l’ex velina non fanno che condividere sui social immagini di serenità anche in compagnia dei frutti del loro amore, Stella e Isabel, che oggi hanno rispettivamente 3 e 2 anni.





Bobo Vieri, la sorpresa per Costanza Caracciolo. L’indiscrezione

Una differenza di età che non ha mai pesato, Bobo Vieri 49 anni compiuti da poco e Costanza Caracciolo, 32, sempre insieme e uniti a trasmettere l’idea che il vero amore è davvero per sempre. Le foto dalla vacanza prima in Calabria e poi in Spagna e la notizia diffusa dal settimanale Nuovo, che metterebbe in primo piano la sorpresa di Bobo Vieri per Costanza Caracciolo dopo la fine dell’estate. Ecco l’indiscrezione che rende felici i fan della coppia. (Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, il battesimo di Isabel: “Siete stupendi, auguri”).

Secondo quanto si apprende dalla testata, pare che Bobo Vieri abbia tutte le intenzioni di chiedere di nuovo la mano della soubrette. Una cerimonio in chiesa e anche una grande festa al cospetto di tanti invitati. Insomma, i presupposti per realizzare un grande sogno attardato dalla pandemia non mancano di certo.

Le prime nozze di coppia sono avvenute in gran segreto il 18 marzo 20109 quando i due avevano già dato alla luce la primogenita Stella. Poi l’arrivo di Isabel nel 2020 e quella promessa in Comune di Milano, alla presenza di due soli testimoni, il fratello di Bobo e la cugina di Costanza, che ha atteso tanto tempo prima di essere celebrata in chiesa, grande sogno di Costanza che pare possa finalmente avverarsi.

