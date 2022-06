“Si è fidanzato davvero”. Il cantante italiano allo scoperto: fuori la prima foto ufficiale di coppia

Blanco e la nuova fidanzata. Adesso non ci sono più dubbi, c’è la prima foto ufficiale di coppia e la relazione sentimentale è stata adesso confermata anche dai diretti interessati. In particolare, è stata lei a pubblicare una bellissima story sul social network Instagram, mentre sono intenti a osservare con degli sguardi meravigliosi e invasi dall’amore dei fuochi d’artificio spettacolari che illuminano il cielo notturno. Si trovavano esattamente in Puglia e hanno ammirato questo momento super.

Blanco e la nuova fidanzata, emozioni a non finire per i suoi fan. Ma in queste ore è uscita fuori anche una voce poco carina che riguarda lui e Mahmood. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in crisi. Infatti al Radio Zeta Future Hits, secondo quanto riportato da Today, i vincitori in carica del Festival di Sanremo non si sarebbero scambiati nemmeno una parola. I due erano nell’area hospitality, dove gli artisti si fermano prima di esibirsi. Il dettaglio però che ha fatto scattare il punto interrogativo è che la coppia non è arrivata insieme, ma a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.





Blanco e la nuova fidanzata Martina Valdes: foto di coppia

Blanco e la nuova fidanzata, che si chiama Martina Valdes, stanno facendo sognare migliaia e migliaia di persone che seguono costantemente il giovanissimo cantante. Lei è una ballerina e non ha più voglia di nascondere la storia d’amore con l’artista. Lei gli ha anche messo una mano delicata sul suo collo, a testimonianza di un feeling straordinario. Certo, si era capito da un po’ di tempo che il cuore di lui battesse per questa nuova fiamma, ma adesso è arrivata anche la conferma definitiva.

Blanco e la fidanzata Martina Valdes erano insieme alla festa di San Vito, ovvero il patrono di Polignano a Mare. E i due piccioncini hanno anche visitato le grotte del paese pugliese. Un momento comunque commovente per loro e per tantissimi fan, che saranno esplosi di gioia quando hanno visto questa immagine. Non è da escludere che anche lui nei prossimi giorni proporrà ai suoi numerosi follower altre istantanee di coppia. Un amore il loro che al momento sembra davvero inossidabile.

Martina Valdes è di Desenzano del Garda, provincia di Brescia, fa la ballerina e ha un fisico mozzafiato, come potete vedere voi stessi. La prima prova della rottura tra Blanco e Giulia è arrivata proprio con quella foto del bacio con un’altra ragazza in un locale di Milano. Quando quello scatto è stato pubblicato il cantante ha preferito non commentare, ma ora non può più negare nulla.

