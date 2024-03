BigMama presenta la fidanzata a Verissimo: “È lei!”. Durante l’ospitata al programma di Silvia Toffanin, Marianna Mammone (alias BigMama) ha ricevuto una sorpresa della sua compagna. Lei stessa racconta di non riuscire a crederci visto che la ragazza in questione non è molto incline a gesti pubblici come quelli che abbiamo visto su Canale 5.

Proprio la compagna dell’artista della provincia di Avellino dice: “Ti faccio questo video per farti gli auguri di buon compleanno e per dirti davanti a tutti di quanto sono fiera e orgogliosa di te per tutto quello che hai fatto in questi anni e in questi ultimi mesi che sono stati sotto gli occhi di tutti”, le parole della fidanzata di BigMama – “Sei un grande esempio di determinazione, sei una persona che quando si mette in testa qualcosa si impegna giorno e notte per raggiungerlo”.





BigMama presenta la fidanzata a Verissimo: “È lei!”

E ancora: “Ti volevo ringraziare anche per l’occasione che mi hai dato, per sentire leggere il mio nome sopra quel palco, accanto al tuo, per la canzone La Rabbia Non Ti Basta. E’ stata una sensazione magica, così come lo è stata tutta la sessione che abbiamo fatto per scrivere il brano. Quindi grazie di tutto. Continua così!”. Ma chi è la fidanzata di BigMama? Si chiama Maria Lodovica Lazzerini. La ragazza si fa vedere al pubblico in occasione del compleanno della compagna.

Proprio la giovane di Avellino racconta allora: “Che carina! Ma quanto l’avete pagata per fare questa cosa? Che amore. Siamo molto carine e io sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale. Ci siamo trovate. Lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua, ci siamo costruite mattone dopo mattone e stiamo molto bene insieme. Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme e abbiamo questa casetta bella! Manca solo un cane!”.

Tra l’altro, come dicevamo, Maria Lodovica Lazzerini è anche una delle autrici della canzone presentata a Sanremo 2024: “Il brano è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo”.

