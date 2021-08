Ora, se c’è una frase fatta da usare in questo caso potrebbe essere “buon sangue non mente”. O anche “tale madre, tale figlia” perché qui la somiglianza non è lampante, di più. E infatti lei, la mamma che definire famosa sarebbe riduttivo, commenta così le nuove foto che la ritraggono accanto alla secondogenita Mia, 6 anni: una emoticon a forma di Dna e un cuore.

La somiglianza tra le due, 31 anni di differenza, è a dir poco impressionante in questa foto scattata in un pomeriggio di total relax a Los Angeles, dove la modella vive da anni. C’è anche un tenero video e poi delle Stories con in sottofondo il brano “In my arms” di Nick Cave. E poi ci sono i like, una marea di like – oltre 100mila in poche ore – e un’infinità di commenti sotto al post. Come non apprezzare, del resto, questa doppia bellezza, di Bianca Balti e della sua mini-me?

Bianca Balti, la figlia Mia è la sua fotocopia

Si chiama Mia questa bambina biondissima e bellissima. Ha 6 anni ed è la secondogenita della modella lodigiana ma da tempo trapiantata negli Usa Bianca Balti. “So di essere una privilegiata perché sono giovane e ho già una famiglia”, ha detto in passato la 37enne, vera e propria musa di Dolce e Gabbana e anche madre di Matilde, 14.





Bianca Balti è una mamma single, come ricostruisce Elle: ha divorziato nel 2017 da Matthew McRae, dj e padre della fotocopia, quindi Mia, dopo appena 6 mesi di matrimonio. Mia è identica a lei in tutto e per tutto. I fan sono rimasti esterrefatti di fronte a tanta somiglianza e dunque anche bellezza. La piccola ha i suoi stessi occhi azzurri e profondi e le stesse labbra che sembrano disegnate. E chissà che da grande non segua anche le sue orme nel campo della moda.

Ma come detto la top model ha anche un’altra figlia, frutto della sua lunga storia d’amore con il fotografo Christian Lucidi. Aveva 23 anni quando è nata Matilde, che è rimasta a vivere insieme al padre a Parigi. La modella ha dichiarato di soffrire molto la sua nostalgia ma “Vivere in Francia è stata una sua decisione: lei è in gamba, sa quello che vuole, e io l’ho lasciata libera”.