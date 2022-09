“Ridicolo”. Biagio D’Anelli, gaffe epocale a Venezia: critiche e veleno dopo quelle immagini

Biagio D’Anelli a Venezia. Come molti influencer, tiktoker, volti dei reality show e di programmi tv, anche l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, influencer e ospite dei salotti di Barbara D’Urso e opinionista di Mattino 5, è stato uno degli ospiti della settantanovesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica in corso al Lido di Venezia.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, molto chiacchierato per la sua ‘storia’ con Miriana Trevisan, conosciuta proprio durante la permanenza all’interno della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, è arrivato a Venezia e lo ha fatto sapere a tutti i suoi follower con una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram.





Biagio D’Anelli a Venezia, saluta i fan ma non c’è nessuno

Come molti suoi colleghi influencer e volti noti di reality show e programmi televisivi, Biagio D’Anelli è arrivato a Venezia invitato da qualche sponsor e nelle sue storie pubblicate su Instagram si è mostrato felice per questa avventura nella città lacustre. Tra le tante story postate sui social, Biagio D’Anelli si è mostrato su un motoscafo tra i bellissimi e caratteristici canali di Venezia.

E proprio in uno dei video molti utenti del web hanno notato un particolare che ha ricordato la figuraccia fatta due anni fa da Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Mentre si fa riprendere sul piccolo motoscafo, Biagio D’Anelli saluta i fan affacciati alle finestre che costeggiano il canale, ma in realtà non c’è nessuno. Il web ha notato il dettaglio e ovviamente si è scatenato contro l’influencer e opinionista dei salotti di Barbara D’Urso e Mattino 5.

“A chi saluta se non c’è nessuno lì?”, “Vi prego… sto ridendo da 5 minuti “, “Ma chi saluta?”, “Saluta i muri”, “Ma non ci sta nessuno…a chi manda baci e saluti”, “Ma io mi domando ma questa gente chi è per andare ad un festival di Venezia ??? E poi lui che ridicolo…. Saluta e manda baci a chi??? Non c e nessuno alle finestre”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al video pubblicato da Biagio D’Anelli.

