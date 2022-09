Si chiama Danielle Bregoli, ma in molti la conoscono con il nome di Bhad Bhabie. Nata in Florida negli Stati Uniti nel 2003 ha conquistato la notorietà grazie alla frase minacciosa pronunciata durante la trasmissione televisiva Dr. Phil. Bhad Bhabie (forma alternativa di “bad baby”, cioè “cattiva ragazza”) ha sfruttato la fama acquisita pubblicando su YouTube il brano Cash Me Outside, il 27 febbraio 2017. Poi ha anche pubblicato il singolo These Heaux, che ha raggiunto la 77ª posizione nella Billboard Hot 100.

Bhad Bhabie ha anche un profilo su OnlyFans, il famoso sito web per adulti permette ai suoi content creator di guadagnare cifre da capogiro. E infatti la ragazza è una delle utenti più pagate con un fatturato di 49 milioni di dollari nel 2021. Con 24 dollari al mese, i suoi fan possono abbonarsi al servizio, visualizzare foto e video in lingerie. Senza aggiungere mance oppure soldi extra che permettono l’accesso a contenuti più espliciti o personalizzati.





Bhad Bhabie su OnlyFans: 49 milioni di dollari in un anno

Danielle Bregoli, alias Bhad Bhabie, è tra i 50 creatori sui social web più pagati al mondo: come scrive Forbes “guadagna quanto i migliori attori di Hollywood”. Bregoli deve la sua notorietà alla partecipazione a un talk show di successo, che le ha permesso di avere un discreto seguito. Quindi ha intrapreso la carriera da rapper, ma non avrebbe mai immaginato di raggiungere la soddisfazione questi guadagni milionari che le garantisce Onlyfans.

Quando ha compiuto 18 anni Bhad Bhabie si è iscritta a OnlyFans dichiarando di voler diversificare le proprie entrate. A distanza di poche ore aveva già guadagnato oltre 1 milione di dollari. Quasi incredula la ragazza ha pubblicato sui social la foto che mostrava una cifra a sei zeri: “Non male” ha scritto nella didascalia a corredo del post: “Abbiamo superato ogni record”, ha aggiunto Danielle Bregoli.

Il successo di Bhad Bhabie non passa inosservato e non potrebbe essere altrimenti. La ragazza, infatti, è stata invitata all’Università di Oxford per discutere del guadagno che portano i social media. “So che ci sono molti ragazzi che vogliono trovare un impiego vero e vogliono lavorare sodo, ma magari non hanno i soldi per spostarsi e riuscirci – ha detto Bhad Bhabie a Yahoo Life -. Così ho pensato che parlare della mia esperienza fosse un’idea straordinaria”.

