La villa della coppia vip a fuoco. No, non è per niente un periodo particolarmente fortunato per la cantante. Solo lo scorso marzo i ladri sono entrati nella sua casa e tra borse e gioielli si sono portati via un bottino di quasi 1 milione di dollari e adesso la villa è andata in fiamme.

A rendere nota la notizia è stata il “New York Post”, che parla di ben 22 pompieri al lavoro per domare l’incendio scoppiato nella sera di giovedì 22 luglio 2021. Un gran bello spavento per Beyonce e il marito Jay-Z, che però per fortuna non si trovavano nell’abitazione di New Orleans al momento dell’incendio, di cui non si conoscono le cause e che è stato spento dopo circa due ore.

A fuoco la villa della coppia vip: “22 pompieri impegnati a domare le fiamme”

“Se i vigili del fuoco non fossero arrivati lì subito, sarebbe potuto andare molto peggio. È una casa storica”, ha detto il portavoce della coppia al “New York Post”, aggiungendo che non ci sono stati feriti né evacuazioni. La polizia di New Orleans ha aperto le indagini come “semplice incendio doloso”, il dipartimento “ha ricevuto una segnalazione di una persona sospetta nella zona intorno al momento dell’incendio”.





I danni alla villa di Beyonce e Jay-z, i Carters, non sono stati ancora quantificati, si sa solo che la villa ha un valore di 2,4 milioni di dollari. In queste settimane intanto i fan aspettano l’attesissimo ritorno di Beyonce sulle scene musicali, e secondo le più recenti indiscrezioni sembrerebbe che a breve la cantante dovrebbe lanciare il suo nuovo lead single, che anticiperà il prossimo album di inediti.

È infatti da aprile 2016, con l’uscita di Lemonade, che Beyonce non pubblica un disco, dunque adesso l’esercito di fan sparsi in tutto il mondo sono in trepidazione. In queste ore, però, è uscita la nuova collezione della sua linea Ivy Park, in collaborazione con Adidas. La capsule, dal nome Flex Park, include una serie di costumi inclusivi per uomo e donna, e dal 23 luglio sarà disponibile negli store di tutto il mondo.