Beppe Fiorello al Pride, critiche dopo la sfilata a Palermo. Presente con decine di migliaia di persone, in prima fila e vicino alla comunità LGBTQ, Beppe Fiorello replica alle tante accuse ricevute in qualità di madrino del Palermo Pride. Una scelta incoerente, secondo quanto espresso da alcuni, dopo la partecpazione di Beppe nel corso del programma su Padre Pio.

Beppe Fiorello, le critiche dopo il Pride di Palermo, la replica alle accuse nel corso di un’intervista per La Stampa. Le critiche hanno avuto inizio alla luce della partecipazione di Beppe Fiorello su Rai1 al concerto benefico Una voce per Padre Pio.





Beppe Fiorello, le critiche dopo il Pride. L’attore replica: “Felice di avervi deluso”

Delusione nei confronti del’attore che però contrasta con la felicità di Beppe di aver preso parte in qualità di madrino alla sfilata nel capoluogo siciliano a sostegno della comunità LGBTQ: “Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che non ho esitato un attimo a essere qui. Ho accettato perché avevo la voglia di esserci, non si può sempre parlare per sentito dire”.

“Volevo partecipare a un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per diritti fondamentali, spesso negati. Ero curioso di vedere cosa c’è dietro questo percorso emotivo, quello di una comunità che da anni ci insegna a lottare per i diritti comuni”, le parole di Beppe Fiorello dopo la cascata di critiche.

“Mi sono sentito dire: “Ma come qualche sera fa eri su Rai Uno a celebrare Padre Pio e poi vai al Pride di Palermo?”. Altri mi hanno detto: “Ci hai deluso”. Sono molto fiero e orgoglioso di avere deluso qualcuno. Bisogna partecipare fisicamente ai movimenti per i diritti, bisogna esserci fisicamente, per questo sono qui. Quindi a chi mi critica dico ‘felice di avervi delusi’”, sottolinea ancora Beppe Fiorello nel corso dell’intervista.

