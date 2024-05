Splendida notizia per tutto il cast di Ballando con le stelle. Infatti, un volto noto del programma è diventato papà. L’annuncio è arrivato da lui e dalla sua amata dolce metà, infatti entrambi sono inevitabilmente al settimo cielo per questa straordinaria novità, che permette loro di allargare la famiglia. Il nome scelto per il piccolo è stato Gabriele e hanno mostrato le sue manine.

Dunque, Ballando con le stelle è in festa e saranno già arrivati, probabilmente in privato, anche gli auguri di Milly Carlucci. Questo volto della trasmissione di Rai1 è papà e per loro la vita è cambiata di botto in positivo. Avevano deciso di attendere il quarto mese di gravidanza della donna prima di rivelare ai fan il nuovo arrivo e ora puntuali hanno invece annunciato la sua nascita.

Ballando con le stelle, volto noto del programma è papà

Ballando con le stelle è veramente pieno di gioia, dopo che questo volto del programma ha annunciato di essere papà. Ma è stata soprattutto la trasmissione a fare una dedica su Instagram, citando ovviamente anche lui e la neo mamma: “Benvenuto al mondo piccolo Gabriele! Congratulazioni ed un abbraccio ai tuoi meravigliosi genitori“.

Ad essere diventato padre è il ballerino 46enne Simone Di Pasquale. La neo mamma è Maria Di Stolfo. Qualche giorno fa avevano annunciato: “Scorrevo nel rullino e mi sono imbattuta in questa foto. Questa è stata la nostra prima foto fatta insieme quasi 3 anni fa dopo che non ci vedevamo da circa 15 anni. Tutto è stato molto naturale, un abbraccio, un bacio, una cena, un film accoccolati sul tappeto”.

E poi ancora: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati e adesso stiamo per aspettare nostro figlio! Sono felice come non lo sono mai stata perché so che ci sarai sempre tu al nostro fianco che ci amerai come solo tu sai fare! Sei speciale e ti amiamo tanto”.