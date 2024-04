I due famosi attori sono diventati genitori. Non sappiamo il colore del fiocco, ma le due star hanno condiviso la foto della loro creaturina appena nata e naturalmente sono al settimo cielo. Parlimo di artisti molto noti, che negli ultimi anni hanno preso parte a numerose pellicole come la serie “Twilight“, ma anche “Batman” e poi “Tenet” e la serie “The Divergent“.

Soprattutto lui è molto famoso come attore, mentre la prima attività della compagna è legata alla musica. I due stanno insieme da cinque anni, ma presto potrebbero sposarsi. Intanto hanno avuto il primo figlio, o figlia. Poi lui le ha regalato un gioiello con diamanti dal valore stimato di 330mila dollari. E quindi il matrimonio potrebbe essere alle porte.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori per la prima volta

Stiamo parlando di Suki Waterhouse e Robert Pattinson. I due sono appena diventati genitori. Ad annunciarlo era stata la cantante sul palco del Corona Capital Festival di Città del Messico. Suki indossava in quell’occasione un mini abito di pailletes viola ed era impossibile nascondere il suo pancino. Tuttavia essendo entrambi molto riservati non hanno aggiunto nulla di più.

Adesso, però, la stessa Suki Waterhouse ha condiviso sul proprio profilo Instagram una foto in cui compare con il bebé e la scritta: “Benvenuto al mondo angelo” seguita da un cuoricino rosso. La compagna di Robert Pattinson ha postato una polaroid dai colori un po’ sfocati che la mostra davanti all’obiettivo con il neonato in braccio. Nessun dettaglio che faccia trapelare il sesso: il piccolo infatti indossa un body con cuoricini blu e rosa.

Tantissimi i commenti dei vip come Selena Gomez che ha scritto: “Congratulations”, Paris Hilton invece “Congratulazioni tesoro! Sono felicissima per entrambi”, mentre la cantante Halsey ha detto: “Una mamma rockstar!“. Non sappiamo se i due si sposeranno, ma Suki in una recente intervista al Time ha rivelato: “Sono davvero sorpresa del fatto che io sia ancora così felice con qualcuno da quasi cinque anni e che non veda nessun altro meglio di lui. Mi fa ancora venire i brividi”.

