Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati. I due cantanti, innamoratissimi fino a qualche mese fa, hanno deciso di prendere state separate per il loro futuro. Ad annunciarlo è l’ex membro dei Benji e Fede sui social. Tra l’altro i due stavano convolando a nozze: la proposta di matrimonio del cantante, a cui la 24enne aveva detto sì. Un mese dopo, ad aprile 2021, i due avevano tenuto una festa di fidanzamento con amici e parenti. Insomma tutto sembrava fatto, ma alla fine non è andata così.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati dopo 3 anni di fidanzamento: i due stavano insieme dall’aprile del 2019. La cosa lascia sgomenti i fan di entrambi perché solo un mese fa, in occasione della festa della mamma, Mascolo aveva postato su Instagram una foto della sua amata facendole gli auguri in quanto futura mamma dei loro bambini. In quell’occasione i fan erano sicuri che la Thorne fosse incinta o che, al limite, c’era una fortissima intenzione di metter su famiglia. Ora però si scopre che Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati.





Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati, cosa è successo

Il 28enne e la 24enne non spiegano le cause, anzi. Il giovane scrive una lunga lettera, in inglese, sui social e cerca di dare il suo punto rivista. Il senso della missiva è ripercorrere le emozioni del cantante in questi 3 anni passati al fianco dell’artista statunitense. Nessun rancore in quelle righe, anzi, definisce la Thorne come “l’essere umano più bello del mondo”, dicendosi infinitamente grato di averla incontrata in quanto lei lo ha letteralmente salvato.

C’è da dire però che poco dopo l’artista italoaustraliano ha detto di dover intraprendere un nuovo percorso di vita senza la donna che ha amato e che amerà sempre. “Doveva andare così. Ed è stato bello. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei” ha scritto Benji sui social. Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati, ma nessuno comprende a pieno le motivazioni della rottura.

Anche perché bella Thorne non ha per ora proferito parola. La cosa interessante è che seppur dolorosa, sembra una rottura abbastanza amichevole, almeno da parte di Mascolo. Ora sarà da capire se anche dalla parte della ragazza non ci sarà attrito. A quel punto verrà automatico tirare una conclusione.

