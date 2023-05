Benedetta Rossi, il duro sfogo sui social. Un momento propizio per Benedetta Rossi che ha annunciato il nuovo programma di cucina su Food Netwoerk. La notizia ha girato velocemente sul web ed è stata diffusa anche su Il Giornale. Il titolo del programma è Fatto in casa per voi in onda dal 2018. I fan italiani hanno dunque ripreso a prendere appunti sulle ghiottissime ricette della chef con un menù completo, fatto di primo, secondo e dolce. Ma nelle ultime ore, Benedetta Rossi si è lasciata andare a un duro sfogo sui social durante il quale ha provato a porre chiarezza sulla situazione.

Il duro sfogo di Benedetta Rossi sui social. La nota e apprezzatissima chef ha voluto chiarire la sua posizione dopo numerosi commenti di critica ricevuti in seguito a un video. Parole chiare rivolte agli hater: “Ultimamente girano articoli e video molto critici nei miei confronti. Dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari e accademiche della cucina, che faccio una cattiva informazione sul cibo perché utilizzo prodotti economici”.

Leggi anche: “Finalmente è successo”. Benedetta Rossi, l’annuncio fa felici i fan di Fatto in casa per voi





Il duro sfogo di Benedetta Rossi sui social: “Ambiente tossico, squallido e disgustoso”

Ciò che ha lamentato Benedetta Rossi è che tra i commenti al veleno a essere stati presi di mira sono stati anche alcuni follower che nulla hanno a che vedere con la situazione. “Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento” , ha aggiunto.

“Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione” ha chiosato Benedetta.

“Ultimamente è arrivata la tendenza della ‘critica culinaria snob con offese incluse’, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Sotto i loro post si accende sistematicamente un’arena fatta di commenti pieni di insulti, diffamazioni e offese senza nessun controllo, verso tutto e tutti, branchi di adulti che si fomentano a vicenda, insomma un ambiente tossico, squallido e disgustoso. Forse è ora di smetterla! Scusatemi tanto per lo sfogo…ma quanno ce vó ce vó” , ha sottolineato in chiusura del lungo messaggio di chiarimento.