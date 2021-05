Benedetta Parodi ama condividere con i suoi follower sui social tantissimi aspetti della sua vita privata e professionale. Lo ha fatto quando sua mamma ha ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Covid 19. Sul suo account Benedetta Parodi ha postato una foto che la ritrae sorridente e abbracciata alla donna. Ovviamente è una bellissima notizia in questo periodo di pandemia. D’ora in poi Benedetta può riabbracciare la sua mamma.

Di recente ha sfruttato le Instagram Stories per fare un annuncio che ha reso felici tantissimi fan. Si tratta di Bake Off Italia, la trasmissione che conduce su Real Time. dedicato agli aspiranti pasticceri. L’ultima edizione è stata vinta da Sara Moalli, giovane designer di Gallarate che ha scelto di fare della passione per la pasticceria la sua missione di vita.

Ha realizzato una torta moderna con una base di sucrée alle nocciole, biscuit joconde alle nocciole, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca. Nell’Instagram Stories, Benedetta Parodi scrive: “Si comincia a registrare”, segno che sono iniziate le prime registrazioni del programma che va in onda su Real Time e che mette a confronto gli aspiranti pasticceri. Sta per iniziare un nuovo viaggio sotto il tendone di Bake Off Italia. Benedetta Parodi non ha offerto ulteriori dettagli, ma di sicuro ricomincia l’avventura con il programma che appassiona tantissimi amanti della pasticceria.





Come spesso accade, Benedetta Parodi condivide anche i momenti i cui è alle prese con i fornelli. Questa volta ha voluto salutare i suoi follower, raccontando di preparare delle crepes. Ma mentre parlava, nel video, si intravedono alcuni spazi della sua casa, con ‘dettagli’ che non potevano non essere notati. Si vedono sullo sfondo numerosi elettrodomestici, su un mobiletto, con vari utensili, e quadri in alto molto belli e particolari. Infine si nota il colore delle pareti che, sembrerebbe essere per alcuni tratti di un arancione acceso, e alcuni lati di bianco.

Benedetta Parodi è sposata dal 1999 con il giornalista sportivo di Sky Fabio Caressa. ha iniziato la sua carriera in televisione come conduttrice di Studio Aperto. Negli anni ha coltivato la sua passione per la cucina e ha iniziato a condurre programmi di grande successo come Cotto e Mangiato e I menù di Benedetta. Ha anche ha pubblicato numerosi libri di ricette e dei libri per bambini.