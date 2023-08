Classe 1975, Roberto Bolle è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente ètoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Un vero orgoglio per l’Italia. Dal 2012 il ballerino è anche Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e con i suoi spettacoli ha girato l’Italia facendo sempre sold out. Nel corso della sua carriera ha lavorato nei teatri più celebri del mondo: il Covent Garden di Londra, l’Operà di Parigi, il Bolshoi di Mosca e il Tokyo Ballet.

Roberto Bolle si è esibito con il Royal Ballet, il Balletto Nazionale Canadese, il Balletto di Stoccarda, il Balletto Nazionale Finlandese, la Staatsoper di Berlino, il Teatro dell’Opera di Vienna, la Staatsoper di Dresda, il Teatro dell’Opera di Monaco di Baviera e tanti altri. Nemmeno a dirlo, è seguitissimo anche su Instagram, dove per la gioia del suo pubblico pubblica foto e video.

Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee a Taormina

Ma per quanto riguarda la sua vita privata si sa poco e niente. O meglio, da qualche anno Roberto Bolle è fidanzato ma sui social è sempre molto attento a mantenere la sua privacy. Nel 2020 ci aveva pensato Dagospia a rivelare l’identità del fidanzato, mentre le foto erano state pubblicate dal settimanale Chi. Daniel Lee, questo il nome del fidanzato di Roberto Bolle, è un lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega Veneta.

È nato a Bradford il 17 gennaio 1984, dunque con Roberto Bolle ci sono 9 anni di differenza. Ha studiato moda Central Saint Martins di Londra e nel 2018 è stato chiamato dal brand di lusso per ricoprire il ruolo di direttore creativo. Nel 2019 ha anche vinto il premio come Designer dell’anno ai British Fashion Awards proprio grazie al lavoro effettuato con l’azienda italiana Bottega Veneta. Roberto Bolle e il fidanzato sono stati paparazzati da Chi mentre si trovavano a passeggio a Taormina. Si sono mostrati in mezzo alla folla, innamorati e in super sintonia a passeggio per il centro storico della cittadina siciliana.

Roberto Bolle si trova nella splendida località turistica siciliana per il tour Roberto Bolle and Friends. I due sono stati seguiti dai paparazzi del magazine diretto da Alfonso Signorini fino al loro hotel dove hanno fatto un bagno nella piscina della struttura e poi si sono preparati per lo spettacolo organizzato per il 29 luglio al Teatro Antico di Taormina.