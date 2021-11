“Depressione e ansia, è la verità”. Le parole choc della bellissima vip: “Quella che vedete non sono io”

La confessione della Vip arriva solo oggi. Il mondo della notorietà e del successo ha anche un’altra faccia. La confessione della diva della moda arriva inaspettata attraverso un duro sfogo sui social. La modella ha deciso di confidarsi dopo un video circolato in rete con protagonista la figlia di un noto attore. Ecco cosa è successo.

Riflettori accesi su una bellezza fuori dal comune. Stiamo parlando proprio di Bella Hadid. Classe 1996 e figlia dell’ex modella olandese Yolanda Hadid. Bella Hadid, la supermodella, nel 2017 è stata protagonista delle campagne pubblicitari di Moschino e Fendi, accanto alla sorella Gigi Hadid. Inoltre viene scelta come ambasciatrice del marchio Bulgari per la linea di accessori, solo per citare alcune tappe della sua carriera.

Dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente al cantante The Weeknd, sebbene la storia sia stata interessata da un’interruzione durante la quale il cantante ha avuto una relazione con la cantante ed attrice Selena Gomez. La confessione recente, però, svela qualche dettaglio in più rimasto celato per un po’ di tempo.





Lo sfogo di Bella Hadid nasce dalla diffusione di un video di Willow Smith, la figlia dell’attore Will Smith. “Mi sono sentita meno sola e così voglio che qualcun altro si senta compreso, amato e soprattutto non solo. Questo è praticamente il mio quotidiano, ogni notte, da qualche anno a questa parte. I social media non sono reali. Ricordatevelo”.

E aggiunge: “A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli. Voglio che sappiate che la malattia mentale o gli squilibri fisici non sono lineari ed è quasi come essere sulle montagne russe… con i loro alti e bassi. Ma c’è sempre la luce alla fine del tunnel e le montagne russe si fermano sempre ad un certo punto”.

Lo sfogo della supermodella si conclude così: “Mi ci è voluto molto tempo per capirlo nella mia mente, ma ho avuto abbastanza momenti no per riuscire a comprendere che se lavori abbastanza duramente su te stesso, trascorrendo del tempo da solo per capire i tuoi traumi, i fattori scatenanti, le gioie e la routine, imparerai a gestire il dolore. Che è tutto ciò che puoi chiedere a te stesso. Grazie per avermi visto e grazie per avermi ascoltato. Vi voglio bene”.