Periodo esplosivo per la super modella. Non solo sotto il punto di vista professionale, ma anche in questioni di cuore la modella sembra essere stata baciata letteralmente dalla dea della fortuna. Passerelle mondiali ma anche la più recente apparizione sul red carpet di Cannes: la modella sta decisamente vivendo il suo periodo più felice, anche al fianco del suo nuovo fidanzato.

Stiamo parlando di Bella Hadid, la cui agenda sembra ancora riempirsi di progetti di successo e grandi soddisfazioni da segnare sul calendario. Dal red crpet di Cannes 2021 alla Settimana della Moda di Parigi, eppure anche per il cuore e l’amore sembra esserci il giusto spazio e tempo. Soprattutto se la love story sta muovendo i primi passi. Dopo l’annuncio, infatti, i riflettori non possono che accendersi anche sul fortunato.

Le foto ormai circolano in rete alla velocità della luce, per un amore appena nato che non ha alcun bisogno di restare nascosto. Ed è la stessa modella che condivide con i numerosissimi fan non solo le tappe della sua rinomata carriera, ma anche le fasi decisive di un nuovo amore ancora tutto da vivere. Chiuso il capitolo con The Weeknd, che tra alti e bassi ha raccontato una relazione durata dal 2015 al 2019.





“Sana, produttiva e amata” da chi? Ebbene anche il nome del nuovo fortunato non è più un mistero. Si tratta di Marc Kalman, art director con all’attivo collaborazioni con artisti come Travis Scott, stimato da Virgil Abloh e Diplo, fashion assistant per The New York Times e T Magazine, nonostante il suo basso profilo, Kalman è di certo uno degli A-listers della moda e della creatività newyorkese.

A diffondere la notizia del nuovo amore, The Sun, che ha reso noto persino il momento in cui i loro sguardi sembrano essersi incrociati per la prima volta, ovvero grazie ad alcune amicizie comuni che hanno poi permesso ai due di approfondire la conoscenza. Tutto questo a partire dal mese di giugno. E le foto condivise su Instagram sono la prova tangibilità della loro ritrovata felicità: radiosi e innamorati, volano felici verso la Costa Rica.