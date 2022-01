“Dove è tua figlia?”. Domanda al veleno (con frecciatina) e la reazione di Belen Rodriguez è epica

Belen Rodriguez, in vacanza ma senza la piccola Luna Marì. Insieme alla sua inseparabile amica di sempre Patrizia Griffini, la showgirl e conduttrice prova a fare il punto della situazione allontanandosi qualche giorno dalla sua quotidianità. Una vacanza a Punta del Este in Uruguay e tanto sole per lei. E tra chi si complimenta, anche i commenti di alcuni hater che non tardano ad arrivare.

Una storia ancora molto discussa quella tra Belen e il padre della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese. La coppia preferisce continuare a tacere senza dare troppe spiegazioni sulla rottura. Pare che all’origine dell’addio ci sarebbero incomprensioni caratteriali, ma il motivo non è mai andato incontro a un’effettiva conferma. Lontana dalla sua quotidianità, Belen comunica con la piccola di casa attraverso videochiamate.

Infatti a prendersi cura di Luna Marì è proprio papà Antonino che non perde occasione per rivelarsi, tanto quanto Belen, un genitore presente nella vita della piccola. Eppure, tra i commenti di molti che non fanno che complimentarsi con la showgirl in vacanza, c’è anche chi tenta di minare il relax con qualche frecciatina al veleno.





Belen di recente ha citato le frasi di un libro, di Paolo Borzacchiello, dove a sollevarsi è il tema della felicità. A corredo della sua foto dalla vacanza, scrive: “Molte persone si dimenticano che malumori e sofferenze personali non sono un atto di sopportazione eroico, ma un atto di egoismo puro e semplice, perché quelle stesse persone, vittime delle loro stesse convinzioni, si dimenticano anche che il dovere supremo di ogni essere umano è quello di essere felici, per rendere il mondo un posto migliore di quelli che hanno trovato. Paolo Borzacchiello”.

Ovviamente l’affondo da parte degli hater non poteva mancare: “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino appena nato dove sta?”, domanda pungente a cui Belen ha prontamente risposto, conquistando il sostegno di molti: “Invece il tuo cervello?”.