Belen Rodriguez, le voci sono fuori controllo ormai. Tanti, tantissimi i rumor che danno certa la rottura con Antonino Spinalbese, l’hairstylist e padre di Luna Marì, la bimba nata a luglio scorso. Da settimane tira aria di crisi nera tra i due, insieme da poco più di un anno, e in molti credono che ormai sia solo questione di tempo prima che la loro storia arrivi ufficialmente alla fine.

Ultimamente lui è rimasto coinvolto in un incidente d’auto: tra le Storie ha pubblicato la foto del vetro del parabrezza distrutto e con un buco e anche uno scatto in ospedale. Appurato che Antonino Spinalbese sta bene, tutti a chiedersi della reazione di Belen Rodriguez. Nessuna: la sua giornata è trascorsa su un set per un servizio fotografico e non ci sono stati accenni al padre di sua figlia Luna Marì. E anche questo è stato preso come un segnale di conferma che lei e l’hairstylist abbiano chiuso definitivamente.

Belen Rodriguez, la segnalazione dopo la rottura con Antonino Spinalbese

Ma nelle ultime ore non è solo l’ormai famosa crisi con Antonino Spinalbese a scuotere il gossip. A riportare la nuova segnalazione bomba è l’influencer Deianira Marzano, che tra le sue Storie di Instagram rilancia il messaggio di un follower su una presunta frequentazione tra Belen Rodriguez e il personaggio del momento: Damiano David, il frontman dei Maneskin.





L’indiscrezione sarebbe arrivata al fan dell’influencer direttamente da X-Factor, da un suo conoscente che ha preso parte all’edizione 2021. Poi un secondo messaggio, arrivato da un’altra persona, in cui si dice che l’indiscrezione circola addirittura da due anni, perché basata sui continui like e commenti di Belen Rodriguez ai post di Damiano.

Premettendo che non c’è alcuna certezza di questa frequentazione, questa volta anche la stessa Deianira Marzano si mostra scettica, anche perché Damiano è felicemente fidanzato da tempo con Giorgia. Quindi questo gossip su Belen Rodriguez è piuttosto dubbio. Ciò nonostante ha già fatto il giro della rete….