Nessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece è successo. Mentre il gossip cercava di capire la situazione sentimentale di Belen Rodriguez, ci ha pensato la stessa soubrette argentina a far capire cosa succede. Tutto questo accade in una situazione con Antonino Spinalbese sempre più curiosa e strana. Ma cosa è successo? La conduttrice di Tu sì que Vales è stata beccata dalle telecamere di Whoopsee in un noto locale milanese, mano nella mano, con l’attore del film Netflix 365 giorni.

Parliamo di Michele Morrone, in atteggiamenti molto ‘intimi’, addirittura mano per la mano. In tutto questo, almeno fino a poche ore prima, in che posizione si colloca il padre di sua figlia? Non deve interessargliene molto all’ex moglie di Stefano De Martino che però è stata pizzicata col giovane nel ristorante El Porteno Prohibido di Milano, specializzato in cucina argentina e tra i preferiti della 37enne. Naturalmente, almeno al momento, sia Belen Rodriguez che Michele non hanno ancora commentato le immagini che li ritraggono insieme, piuttosto complici e affiatati.

Belen Rodriguez e Michele Morrone

Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma, mai confermato, tra Morrone e la ballerina di Amici Elena D’Amario. Ma ci sembra chiaro che le cose abbiano preso un’altra direzione. Tra l’altro non è neanche la prima volta che si parla di un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Michele Morrone.





Già nell’estate 2020, quando la showgirl non aveva ancora conosciuto Antonino Spinalbese, il settimanale Chi spifferò di uno scambio di messaggi in codice su Instagram. Si è parlato di corteggiamento da parte di Michele Morrone che non avrebbe portato a nulla di concreto. O forse li ha portati a questo punto. Ma non è finita, perché nella scorsa estate, i due sono ricomparsi vicini per via di una pesante frecciatina del 31enne nei confronti di Belen Rodriguez.

Un follower aveva consigliato a Michele Morrone di fidanzarsi con la sorella di Cecilia e il diretto interessato aveva spiegato che il suo prototipo di donna è più altolocato di “due t..e e un c..o”. Una grave affermazione che aveva portato Belen Rodriguez a togliere il “segui” su Instagram a Morrone.