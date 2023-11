Belen Rodriguez, polemiche dopo l’ultima foto. No, non si tratta di un nudo o quasi nudo, su quelle la showgirl e conduttrice riesce a mettere d’accordo sempre tutti. Stavolta c’entra il suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, o meglio una persona a lui molto vicina. Ma andiamo con ordine. Come molti sanno Belen ha rotto, per l’ennesima volta, con l’ex marito Stefano De Martino. Corna o no la storia tra i due è arrivata al capolinea e difficilmente potranno essere scritte nuove pagine.

In ogni caso Belen Rodriguez ha trovato ben presto consolazione tra le braccia dell’imprenditore ed amico di vecchia data Elio Lorenzoni, grande appassionato di motori e – evidentemente – di belle donne. Certo non deve essere stato un periodo semplice per la bella e sensuale modella di Buenos Aires che non a caso ha perso diversi chili nelle ultime settimane. Comunque adesso sembra aver trovato un nuovo equilibrio proprio al fianco di Elio. E la sua ultima foto lo conferma in pieno. Anche se non mancano, come al solito, le polemiche.

Leggi anche: “Le nozze e un’altra grande novità”. Belen Rodriguez, la notizia bomba su Elio: rompe il silenzio





La dedica di Belen Rodriguez alla ‘suocera’: fioccano le critiche

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrano far davvero sul serio e già si parla di matrimonio e di un figlio. Belen ha poi postato una foto in cui compare con la mamma di Elio Lorenzoni accompagnando il post alla dedica: “La mia suocera più bella del mondo“. Tuttavia subito sono arrivate le polemiche. C’è infatti chi critica la showgirl perché il post sarebbe indelicato verso le due ex suocere, cioè la mamma di Stefano De Martino e quella di Antonino Spinalbese.

In ogni caso Belen non sembra curarsi delle critiche. Al settimanale Oggi ha recentemente dichiarato: “Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”.

Tuttavia, secondo quanto rivelato dal portale, le persone a lei vicine e gli amici non sarebbero dello stesso avviso: “Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito. Di fatto ha rinunciato a Tu si que vales e non ha retto alla conduzione delle Iene. Molti dubitano degli annunci di un ritorno in tv e temono che con il nuovo fidanzato Rodriguez stia forse mentendo a sé stessa”.

“Ecco la mamma”. E la nuova suocera di Belen Rodriguez si presenta a tutti: chi è la madre di Antonino Spinalbanese