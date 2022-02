Belen Rodriguez è tornata in tv con la conduzione della nuova stagione de Le Iene realizzando così il suo sogno: “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata – ha raccontato -. È un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata”.

“Mi ha chiesto di essere me stessa, di parlare come faccio con le amiche a casa, senza intonazioni o impostazioni della voce”, ha raccontato la showgirl argentina, svelando anche che il figlio Santiago è felicissimo e orgoglioso per il nuovo lavoro della mamma.

Belen Rodriguez e la lite in auto: “Sono scesa e ho urlato”

“Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia – ha raccontato Belen Rodriguez – e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo”.





Al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino – l’ex marito con il quale ultimamente trascorre molto tempo insieme e dal quale ha avuto il primo figlio, Santiago, undici anni – la showgirl argentina ha raccontato anche alcuni lati del suo carattere forte e passionale, che spesso le fa perdere il controllo.

Lo ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando un episodio in cui in auto ha perso la calma e ha gridato contro un’automobilista: “Purtroppo mi è capitato mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo. – ha spiegato Belen Rodriguez – Sono scesa e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: ‘Ora me le ridici’. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più”.