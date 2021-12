Non c’è pace per Belen Rodriguez e la sua chiacchierata storia con Antonino Spinalbese. A quanto pare la coppia sta di nuovo attraversando un momento difficile. A testimoniarlo è uno scatto postato su Instagram dalla showgirl argentina dal sapore inequivocabile. La coppia non è nuova a voci del genere. Solo poche settimane fa l’addio sembrava certo. Un film che la bella argentina ha già visto quando era in coppia con Stefano De Martino.



Prima il divorzio vissuto sotto le luci dei riflettori (con tanto di lancio di agenzia), poi la riappacificazione e il nuovo addio con un clamore mediatico sempre sopra la media. Anche in quell’occasione galeotto era stato un messaggio su Instagram. “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, si leggeva nel post pubblicato da Belen Rodriguez.



“Con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”, aggiungeva. Insomma, la rottura sembrava certa. Poi c’era stato un riavvicinamento e ora questo nuovo colpo di scena. Oggi Belen Rodriguez ha postato una foto suo albero di Natale e le decorazioni natalizie montate nella sua abitazione.







Ai piedi del camino riprodotto su uno schermo ecco apparire tre cuscini quadrettati rossi con stampato il nome dei componenti della famiglia costruita dall’argentina. Uno con stampato il nome “Santiago”, uno il nome “Luna Marì” e uno con una grande “B” che sta per Belen Rodriguez. Del nome “Antonino” nessuna traccia. Un indizio che sembra dire davvero molto.



I tre nomi sono presenti anche in tovagliette, tazze e borracce abbinate. Anche in questi altri oggetti l’assenza del nome di Antonino si vede. E ora sono in tanti a chiedersi cosa stia succedendo. Solo pochi mesi fa Belen Rodriguez e Antonio sembravano certi del matrimonio. “Antonino mi chiede di sposarlo un giorno sì e l’altro pure”, aveva detto nel corso di una recente intervista Belen Rodriguez. Un idillio naufragato con il passare delle settimane e che, di sicuro, ha aperto una breccia nel cuore dell’argentina che non riesce a trovare pace.