Da settimane si rincorrono voci su Belen Rodriguez e il suo futuro in tv, inframmezzate da quelle di gossip riguardanti la rottura con Stefano De Martino e il presunto fidanzamento con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Ma ora siamo finalmente alla svolta, infatti mancherebbe solamente l’ufficialità ma la showgirl argentina ha accettato una nuova proposta lavorativa. Ed è di quelle difficili da rinunciare, data l’importanza dell’emittente.

Belen Rodriguez si sta ancora godendo dei giorni di vacanza, ma tra non molto ritornerà ad essere protagonista nel piccolo schermo. Il suo futuro in tv sembra essere ormai delineato, sebbene non ci sia la certezza assoluta. Ma presumibilmente entro la metà di settembre avremo un quadro della situazione più lineare e capiremo una volta per tutte cosa farà la conduttrice dopo l’addio a Mediaset, avvenuto poco tempo fa.

Belen Rodriguez, deciso il suo futuro in tv: dove andrà

A dare in anteprima la splendida notizia su Belen Rodriguez è stato il settimanale Vero. Infatti, il suo futuro in tv non sarebbe più bilico e nemmeno misterioso. Siamo solamente in attesa del nero su bianco e delle sue prime dichiarazioni, ma salvo improbabili colpi di scena la sudamericana prenderà parte a delle trasmissioni sicuramente significative. E i suoi fan sono già pronti a seguirla ovunque decida di andare a lavorare nei prossimi mesi.

Secondo Vero, Belen approderà a Sky: “La showgirl sarebbe ad un passo dalla firma di un contratto con Sky. Su Sky potrebbe condurre due programmi“. Quindi, doppia trasmissione affidata all’ex conduttrice de Le Iene, che tornerebbe in auge nella piattaforma televisiva a pagamento. Ovviamente nei prossimi giorni si scopriranno maggiori particolari sulla natura del contratto e soprattutto che tipo di prodotti dovrebbe presentare.

Intanto, lei sembra aver ricominciato a vivere tranquillamento dopo l’addio a Stefano. . La showgirl argentina, vestita di tutto punto da fantina, con tanto di caschetto e stivali, è su di un cavallo marrone e sorridente scrive: “Adesso, voglio tornare a sentirmi bene”. Quindi, ha voltato pagina e ora le aspettano anche altre avventure in tv.