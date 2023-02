Bufera totale su Belen Rodriguez, inondata dalle critiche per un video postato in rete. Pensava di fare unicamente una cosa positiva, infatti voleva fornire dei consigli utili ai suoi follower, ma all’improvviso il suo profilo è stato preso di mira per un motivo ben specifico. In tanti non hanno gradito qualcosa che riguardasse il suo aspetto fisico e gliel’hanno fatto notare con parecchia durezza. Al momento lei non ha risposto e non sappiamo se vorrà farlo, ma certamente sarà rimasta molto male.

Dunque, Belen Rodriguez è stata attaccata e le critiche sono diventate virali in poche ore. E non è l’unico personaggio famoso ad essere stato offeso in queste ultime ore. Anche Chiara Rabbi, presente a Sanremo per il Festival, ha dovuto leggere un commento molto pesante: “Vai con ‘sti prosciutti”, in riferimento alle sue cosce considerate troppo grandi da questo hater. E l’ex Uomini e Donne ha risposto a tono: “Veramente orribile e spregevole, io sarò pure imPERFETTA ma tu sei un poveraccio”.

Belen Rodriguez, critiche per un video

Nel filmato pubblicato su Instagram, Belen Rodriguez ha subito delle critiche dopo aver fatto un tutorial per il make-up. Nella sua didascalia aveva scritto: “Make-up tutorial facile, veloce. Ho utilizzato primer idratante e illuminante, fondotinta e correttore n.12 maple, cipria opacizzante blotting 02, terra abbronzante 02, blush 03 Peach Rose, matita labbra 03 Mauve, balsamo labbra 04 Bitten Red, palette 9 ombretti feel special, matita occhi 01 Black, mascara Merry % Bright e illuminante 02 Sparkling Gold”.

Ma le dure critiche social sono arrivate su Belen per un’altra motivazione, ovvero le sue labbra che per molti utenti sono diventate troppo grandi. Ecco alcuni dei commenti contro la showgirl argentina: “Lo hai denunciato, vero, il chirurgo?”, “Labbra esagerate, molto meglio prima”, “Ma che labbra si è fatta?”, “Le labbra non si vedono abbastanza”, “Io non capisco la necessità di gonfiare le labbra, è bellissima al naturale, perché gonfiarle così?”. E staremo a vedere se lei avrà voglia di rispondere a queste domande.

Ma sono arrivati altri commenti dello stesso tenore: “Non so cosa tu abbia fatto, ma hai rovinato un viso bellissimo”, “Bellissima donna, ma sono d’accordo sulle labbra esagerate”, “Le labbra sono sproporzionate, nulla contro i ritocchini ma se il lavoro è fatto bene non si deve notare”.