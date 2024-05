Dopo un periodo di crisi, fatto anche di interviste in tv, Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono tornati insieme. Non è azzardato definirla la coppia più chiacchierata di tutte, anche per la notevole differenza di età. Lei, ex parlamentare, ha 64 anni mentre lui, ex concorrente del Grande Fratello, 40. Ma i 24 anni che intercorrono tra di loro non sono mai stati un problema. L’hanno detto e ridetto, dimostrando anche con i fatti che l’unione era salda.

E infatti dopo l’annuncio dello stop, arrivato con una lunga nota in cui non hanno risparmiato frecciatine agli hater ma che comunque chiariva gli ottimi rapporti in cui erano rimasti, sono tornati a fare coppia. Sempre a mezzo social, Simone Coccia Colaiuta scriveva: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. Questa la didascalia alla foto che li ritraeva insieme sorridenti, pare durante una giornata di relax in montagna.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, si festeggia

E ora si torna a parlare di loro per un grande traguardo, anche questo annunciato e soprattutto festeggiato su Instagram: 10 anni insieme. Simone Coccia Colaiuta ha fatto una sorpresa alla compagna: “Oggi è un giorno importante perché ho bendato Stefania per una sorpresa che le ho organizzato”. E poi: “Le togliamo la benda? Oggi sono 10 anni di fidanzamento. Guarda un po’ che ho organizzato!”.

Stefania Pezzopane non se l’aspettava: “Bellissimo, non me lo aspettavo amo’!”. Entrambi hanno condiviso le immagini. “A sorpresa una festa speciale per i nostri bellissmi 10 anni insieme !!! A pensare che nessuno ci avrebbe mai scommesso vero? Beccateve il numero 10 come Messi”, ha scritto lui.

“Un giorno speciale ed una bellissima sorpresa, piena di amore, simpatia, semplicità e dolcezza. Chi se lo aspettava? – il commento della Pezzopane – Arrivo alla casetta e Simone mi benda scherzoso con la ghirlanda colorata e poi voilà: un insieme di colori, sorrisi ed abbracci, la sedia a dondolo mia preferita nuova nuova, i palloncini colorati con un grande numero 10”. “E poi le candeline pirotecniche, le ghirlande, la torta con le fragole. Oggi 10 anni insieme, non tutto è stato semplice, quanti odiosi pregiudizi, e c’è chi ha voluto usare il nostro amore per farci del male. Ma abbiamo vinto noi. Con l’AMORE”, ha concluso.