“Insieme a lui, fidanzati?”. Bebe Vio, la dolce scoperta dei detective del gossip. Le foto ‘a due’

Bebe Vio, “beccata” in dolce compagnia. Sempre molto riservata, la schermitrice italiana e campionessa Paralimpica, classe 1997, è stata fotografata dai paparazzi del settimanale Chi durante il momento dell’aperitivo in un noto locale di Ponte Milvio a Roma. Non era sola, ma intenta a dialogare con un uomo misterioso.

Bebe Vio, all’anagrafe Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, non ha mai amato la luce dei riflettori soprattutto se a essere tirata in ballo è la sua vita privata e sentimentale. Ma non si uò sfuggire all’occhio vigile dei paparazzi, soprattutto quando ci si trova in dolce compagnia.





Correva l’anno 2020 quando il settimanale Oggi aveva diffuso le foto della campionessa veneziana in compagnia dello schermidore Giorgio Avola. Al tempo, però, i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato la relazione, quindi per i fan di Bebe Vio il dubbio è rimasto tale e quale da allora. Ma oggi?

Questa volta Bebe Vio è stata paparazzata in compagnia di un misterioso ragazzo moro con cui la campionessa si sarebbe intrattenuta per circa un’ora. I due pare stessere dialogando tenendosi strette le mani. E tutto questo è accaduto fino a quando Bebe Vio non si è resa conto della presenza dei paparazzi.

Una volta resosi conto di quello che stava accadendo, pare che la campionesa abbia subito deciso di allontanarsi dall’uomo misterioso per raggiungere altri amici, facendo finta di non conoscere il suo interlocutore. Anche questa volta non è dato sapere se il ragazzo moro sia o meno la dolce metà della campionessa, e molti sono già consapevoli che Bebe Vio farà molta fatica ad esporsi ponendo fine a ogni dubbio.

