La famosa atleta Bebe Vio ha subito un furto alcuni giorni fa. Dei ladri le hanno rubato la borsa e venerdì mattina sembrava che ci fossero delle speranze di ritrovarla. Grazie al suoi air-tag legato ad un mazzo di chiavi era arrivato un segnale sul suo cellulare, posizionandosi in viale Parioli. Nonostante le ricerche, insieme alla polizia, la ragazza non è riuscita a recuperare la borsa e nemmeno il dispositivo.

La giovane Bebe Vio poche ore fa ha lanciato un appello social tramite un video, nel quale si mostra con una faccia disperata. La ragazza ha precisato che il furto è tra l’altro avvenuto nel giorno in cui si era recata al funerale del nonno. Ha duramente affermato: “Non me ne frega niente della borsa, né di tutto ciò che c’è dentro. Potete tenervi tutto. Ma per favore, dentro la borsa c’era il computer con la mia tesi. Scritta e finita. E io devo consegnare la tesi. Non solo, dentro ci sono anche tutti gli appunti di un’altra classe”.

Bebe Vio, dopo il furto l’appello social disperato

L’atleta paralimpica studia infatti alla John Cabot University e sta per terminare il suo percorso di studi in in Comunicazione e relazioni internazionali. La povera Bebe Vio avrebbe dovuto consegnare la sua tesi, già scritta e completata, proprio venerdì mattina, lo stesso giorno in cui il furto è avvenuto. L’università le ha concesso un’ulteriore settimana per riscriverla e consegnarla, ma la ragazza ha voluto comunque lanciare una richiesta su Instagram, sperando di recuperare il lavoro già svolto duramente.

La Vio aggiunge nel suo appello disperato: “Dentro il computer c’è un file che si chiama “JCU”… Se tu sei il ladro e stai guardando, ti prego, mi puoi inviare la cartella con gli appunti e la tesi? Tieniti tutto, ma ti prego ridammi queste cose perché sono in crisi nera e io mi devo laureare. Ti prego!”. Ha poi aggiunto nel suo post Instagram una mail a cui poter inviare il file originale della tesi, precisando di poterlo fare anche in forma anonima e che nonostante tutto ne sarebbe grata.

Pochissimi giorni fa Bebe Vio aveva annunciato la morte del nonno Giorgio, affermando di avere il cuore spezzato dall’improvvisa notizia. L’atleta ha scritto che il nonno era il suo primo fan e che conservava tutti i suoi premi e le sue medaglie, fin da quando era una bambina.