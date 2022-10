“Stanno insieme”. Notizia bomba sui due attori italiani: una foto e subito il gossip esplode

Splendida notizia per i fan di entrambi gli attori. Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio sarebbero una coppia. Sì, avete capito proprio bene: questa è la voce bomba che sta risuonando in queste ore ed è stata resa possibile da un’immagine postata dalla ragazza, che è poi stata condivisa dal giovane nelle sue Instagram stories corredandola anche con un cuore. A testimonianza del fatto che ci sia un grande affetto tra i due, che sarebbe anche scaturito in qualcosa di più importante, che va dunque oltre la normale amicizia.

Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio potrebbero essere una nuova coppia. Loro sono due bravissimi attori, ma anche due ragazzi molto belli esteticamente e quindi la loro relazione sentimentale sarebbe perfetta. Un connubio meraviglioso, che convince tutti. Ovviamente bisognerà attendere ulteriori dettagli, ma la pagina social The Pipol Gossip ha riportato i primi particolari su di loro. Hanno già ricoperto ruoli rilevanti professionalmente e lei è anche nota per aver avuto una storia d’amore insieme ad un noto cantante italiano.

Leggi anche: “L’hanno vista in auto con il cantante”. Ambra Angiolini, bomba gossip: ormai è tutto pubblico





Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio sono una coppia? La foto

Questa immagine che ritrae insieme Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio sembra sinonimo di coppia, ma ufficialità non ce ne sono. The Pipol Gossip ha commentato: “A passeggio per Roma e auto immortalati sui social Giacomo Giorgio, star di ‘Mare Fuori’ e ‘sopravvissuti’, insieme con la collega Beatrice Vendramin (ex storica di Fred De Palma) non passano inosservati. I due sono single e nelle foto ‘Ciro’ della serie sul carcere minorile girata a Napoli piazza un cuore nero sulla foto con la collega. Lei ricambia ma mantiene l’alone di mistero senza emoticon. Nuova coppia del cinema pronta a far sognare i fan?”.

Beatrice Vendramin, nata a Milano 22 anni fa, è considerata un punto di riferimento importantissimo per la generazione Zeta, come scritto dal sito MyMovies. In molti la ricordano soprattutto per il suo personaggio di Emma nella situation comedy di Disney Alex&Co. Inoltre, ha esordito anche nel mondo cinematografico grazie al film Come diventare grandi nonostante i genitori, diretto dal regista Luca Lucini. Oltre ad essere un’attrice molto emergente, lei è abile anche nel canto ed è una modella, in virtù della sua bellezza straordinaria.

Giacomo Giorgio è invece di Napoli e ha 24 anni. Lui è famoso per il ruolo di Ciro nella serie Mare Fuori e di Lorenzo in Sopravvissuti con Lino Guanciale. Ha iniziato a recitare a soli 6 anni ed è nipote d’arte perché la sua trisnonna e sua nonna sono state grandi attrice teatrali. La sua grande passione è il teatro, anche se grandi soddisfazioni le ha avute non solo in tv, ma anche al cinema.