“Sono incinta”. Isola dei Famosi, la naufraga aspetta il primo figlio. Le nozze appena pochi mesi fa

Splendida notizia per Beatrice Marchetti. L’ex Isola dei Famosi ha annunciato di essere incinta e lo ha fatto con diverse foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Una comunicazione bellissima quella della giovane, che ha raccolto ovviamente l’ovazione dei suoi fan. Un’altra meravigliosa notizia dopo il suo matrimonio, che è stato celebrato a giugno in Grecia. Un altro traguardo da sogno per l’ex naufraga, che ora è pronta a tuffarsi in questa nuova avventura personale. E la festa può quindi iniziare.

Beatrice Marchetti, dopo l’Isola dei Famosi, è stata travolta solo da eventi positivi. Ora è anche incinta e ha ottenuto l’apice della felicità. Si è sposata esattamente il 4 giugno ad Atene. Al matrimonio con Felix era presente anche Isolde Kostner che proprio all’Isola dei Famosi ha stretto una bella amicizia con la modella. Non poteva poi mancare anche Akash Kumar che Beatrice già conosceva prima del reality. Delle nozze ha parlato pure The Pipol Gossip che ha dedicato un post all’evento. (Leggi anche Ansia per Selvaggia Roma, colpita da infezione in gravidanza)





Beatrice Marchetti, l’ex Isola dei Famosi è incinta

La bellissima Beatrice Marchetti, che sicuramente ricorderete per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2021, è incinta e ha già un bel pancione, che ha mostrato ora pubblicamente. Questa la didascalia di accompagnamento al post, in cui ha riferito di essere in dolce attesa per la prima volta nella sua vita: “Ormai è da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!”. Ed effettivamente i suoi abiti non le vanno più bene perché c’è una creatura che sta crescendo dentro di lei.

Poi Beatrice Marchetti ha aggiunto nelle Instagram stories: “Mi sono liberata di un peso dopo avervi dato questa notizia! Ora mi dovrete subire con il panzone. Non sono pronta psicologicamente, mi dovete aiutare”. Non sono stati svelati i mesi di gravidanza della splendida ex naufraga, che probabilmente nei prossimi giorni darà più informazioni. Tra i vip che hanno commentato la lieta notizia Francesca Lodo: “Che ti devo dire? Strafelice per te, amica mia” e Matteo Diamante: “Ma alloraaa ola mami”.

Beatrice Marchetti, nata a Zone (Brescia) nel 1996, è una modella e attrice. Ha collaborato con Kiko e per i Gioielli di Roberto Cavalli oltre ad essere una delle rappresentanti dell’agenzia Brave Models. Ha anche un’esperienza al cinema in veste di attrice nel film Loro del regista Paolo Sorrentino. Prima di sposare Felix, ha avuto una relazione amorosa con Mathieu Magni.

