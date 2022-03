Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione appena conclusa del GF Vip 6 sicuramente c’è Barù. Per mesi ha incuriosito il pubblico sull’evoluzione (che non c’è mai stata) del suo rapporto con Jessica Selassié e i suoi modi un po’ sopra le righe. Alla fine il nipote di Costantino della Gherardesca e la princess sono arrivati alla finale del reality show.

Lunedì scorso Barù si è classificato terzo, Jessica Selassié ha vinto contro Davide Silvestri, che ha portato a casa quindi la medaglia d’argento. Ma come sempre accade l’attenzione e la curiosità sul GF Vip restano alte anche nei giorni successivi. Tra social e interviste, non si fa che parlare degli ex abitanti della Casa.

Barù, la confessione dell’ex concorrente

Tra tutti, ma non c’è troppo da stupirsi, Barù è il vippone che si è più isolato dopo la finale del GF Vip 6. Pochi e criptici post, zero Storie e zero commenti sull’esperienza che, parole sue ad Alfonso Signorini, non rifarebbe mai più. Ma ci ha pensato un ex coinquilino a svelare un retroscena: Giacomo Urtis.





Intervistato dai microfoni di Trends & Celebrities, la trasmissione pomeridiana su Rtl 102.5 News, Giacomo Urtis ha risposto alle domande di Giovanni Antonacci, Francesco Fredella e Carolina Russi Pettinelli e ha fatto i nomi dei suoi concorrenti preferiti: “Ne salvo parecchi, salvo Soleil, anche le sorelle Selassié, Sophie e Barù”.

Su Lulù e Manuel Bortuzzo: “Se dureranno? Li ho visti molto innamorati, stanno bene insieme, per me durano… non so quanto, se sei mesi o sei anni”. Poi il commento su Barù: “Se ci fa o ci è? Secondo me ci fa e poi ci è. Mi ha chiesto il numero quando è uscito dalla Casa e poi è sparito come al solito. La storia della mia vita. Un po’ come Mario Ermito l’anno scorso. Tutti che ti amano e poi ti tirano un calcio nel sedere”, ha svelato il chirurgo dei vip.