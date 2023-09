E c’è il bacio. Da tempo la voce sul famoso e la bellissima circolano sui media di tutto il mondo e ora arriva la foto rubata che toglierebbe ogni dubbio. Lo scapolo d’oro del mondo vip ha trovato l’amore? A confermare il flirt le ultime immagini circolate, scattate in un locale di Ibiza, che li ritraggono mentre si baciano. Sono scatti diffusi dal Daily Mail e che ora stanno facendo il giro dei social. Anche perché, come detto, erano già stati beccati insieme qualche settimana fa.

Già a metà agosto, infatti, erano stati beccati insieme mentre passeggiavano per le strade di Los Angeles mangiando un gelato. Secondo il gossip, per, lei risultava ancora sposata. Non è ancora arrivato alcun annuncio di separazione, ma certamente le immagini di Ibiza fanno pensare alla fine del matrimonio. Così come alla rottura di lui con un’altra splendida modella. Stiamo parlando di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti.

Leggi anche: “Lei lo ha lasciato”. Fine della discussa coppia vip: 3 mesi fa la nascita del primo figlio e oggi il clamoroso addio





C’è il bacio: i due super vip insieme

Lui divo di Hollywood 48enne, risultava legato a Gigi Hadid. Lei modella veneta di 25 anni sposata con il dj Matteo Milleri. Ma a quanto pare il gossip che ha riempito le pagine della cronaca rosa durante l’estate è confermato. Dopo i rumors che li vedevano molto vicini, la foto scattata in un locale di Ibiza attesta che starebbe nascendo una storia d’amore.

Tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, che sono stati immortalati mentre si divertono e soprattutto si baciano nel nightclub Hi Ibiza sembra proprio esserci del tenero. Il Daily Mail scrive che l’attore e la modella volto della nuova campagna di Gucci si sono divertiti insieme a una festa notturna, tra sorrisi, baci e abbracci.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti in Ibiza. pic.twitter.com/KFDpEa7vj4 — @21metgala (@21metgala) September 6, 2023

Dai diretti interessati nessuna conferma. Anche sui rispettivi profili social non c’è alcun indizio che possa provare la nascita di questa love story ma, come detto, le nuove foto del bacio sono difficili da smentire…