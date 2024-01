Ieri sera occhi puntati sul derby Lazio-Roma allo stadio Olimpico della Capitale e non solo per il risultato finale che ha permesso di volare in semifinale di Coppa Italia. Un rigore di Zaccagni ha sbloccato il match al 51’ e mette le ali ai biancocelesti, che hanno diverse occasioni per raddoppiare.

Mourinho ha cambiato il volto della Roma con alcune sostituzioni, ma i giallorossi non sono riusciti a segnare. Nel finale della partita espulsi Pedro, Azmoun e Mancini. La squadra di Sarri è quindi in semifinale ora troverà la vincente di Juve-Frosinone, che si giocherà domani. Con il gol che è valso la semifinale, Mattia Zaccagni ha voluto dare anche una notizia molto privata.

“Lei incinta, ecco perché sono usciti”. Amici 23, il gossip sulla coppia tra indiscrezioni e commenti





Chiara Nasti incinta del secondo figlio

Dopo aver segnato, Mattia Zaccagni ha messo il pallone sotto alla maglietta mimando un ‘pancione’. Il gesto rimanda senza dubbio alla moglie, la chiacchierata influencer Chiara Nasti, incinta del loro secondo figlio. Dopo l’esultanza, l’influencer ha caricato suo profilo Instagram con l’immagine del marito sul campo: “Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora !!”, ha scritto.

La storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è nato circa due anni fa. Lei aveva avuto un flirt con il calciatore della Roma Zaniolo, e poco dopo aveva iniziato una relazione con il laziale. Un amore travolgente, perché nel novembre 2022 è nato Thiago, il loro primo figlio e un anno dopo, nel giugno 2023, si sono sposati a Roma. Tantissimi i commenti sui social, come quello dell’Investigatore social, l’influencer che per primo aveva dato la notizia della gravidanza di Chiara Nasti.

“Felice di averlo saputo tramite le mie fonti prima di tutti 😂 sei ai primi mesi, ma già due settimane fa ne avevo parlato. Comunque auguri”, ha scritto l’Investigatore social scatenando la reazioni di diversi utenti social. “Ma serio???? L’annuncio di una gravidanza si fa quando si è sicuri vada tutto bene non quando serve a far gossip. Poraccio!!”, “Eh ma è arrivato prima, la malattia da social é infinita e non si fermerà mai”.