“Finalmente l’amore”. La cantante allo scoperto, con questa foto presenta a tutti il suo nuovo fidanzato

Lei è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, infatti in rare occasioni l’abbiamo vista parlare apertamente del suo stato sentimentale. Ma stavolta la famosa cantante, forse perché ormai follemente innamorata, ha deciso di uscire allo scoperto e di pubblicare sul social network Instagram delle immagini magnifiche in compagnia del suo nuovo fidanzato. E anche sul nome del partner non ha scelto la via del mistero, infatti lo ha ufficialmente taggato svelandolo a tutti.

L’artista 38enne ha fatto letteralmente esplodere il gossip, infatti i fan non fanno altro che commentare sotto il suo post da tantissimi giorni e ore. Lei non ha scelto alcuna didascalia per commentare le istantanee, ma ha fatto parlare proprio queste ultime. Un feeling clamoroso quello mostrato dalla coppia. Non si sa moltissimo su quando sia iniziata questa storia sentimentale, ma ora sono tutti certi che giorno dopo giorno svelerà sempre più particolari sulla persona che le sta facendo battere il cuore.

La stessa cantante ha quindi svelato il nome della sua dolce metà. L’uomo in questione si chiama Edoardo Dionea Cicconi ed è decisamente sconosciuto al mondo dello spettacolo. Infatti, leggendo la sua biografia sui social, si è scoperto che lavora comunque nel mondo artistico, ma non è dato sapere di più. Ha un seguito di oltre 11 mila persone e ha postato sul suo profilo: “Dionea crea musica e arte scavando scultura, fotografia ed altri media”. E chissà se faranno qualche dichiarazione ufficiale.





Ad aver smesso di essere single è la bravissima e apprezzatissima cantante Baby K. La quale ha potuto leggere con immenso piacere numerosi commenti dei suoi follower. I seguaci di Baby K hanno quindi scritto: “Siete bellissimi”, “L’ultima foto ha un certo fascino”, “Siete una coppia meravigliosa”, “Vi amo”. E altri ancora: “Sto piangendo per l’emozione”, “Sono così carini”, “Stupendi, i migliori”. Una vera e propria apoteosi per l’artista, che è sembrata decisamente al settimo cielo con lui.

Baby K è l’unica artista italiana ad aver conquistato un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo ‘Roma-Bangkok’ con Giusy Ferreri. In più, è anche l’unica ad aver ottenuto il miliardo di visualizzazioni sul canale Youtube. Il 18 maggio scorso ha annunciato il suo quarto album di inediti, che si chiama ‘Donna sulla Luna’ e che è stato reso fruibile a tutti a partire dall’11 giugno scorso.