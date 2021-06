Alla fine ha trionfato lui. Awed, vero nome Simone Paciello, ha vinto l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Un percorso duro, durissimo, tra prove difficili, rapporti tesi, situazione estrema e fame. Lo youtuber è riuscito a conquistare tutti e, come previsto dai bookmaker che lo davano per favorito, ha sbaragliato la concorrenza. Un piccolo brivido all’inizio, quando è andato al televoto con Matteo Diamante, e poi il trionfo. La sua ironia, le sue battute, ma anche la sua tenacia lo hanno premiato.

Ma tra gli argomenti di discussione sulla sua permanenza in Honduras c’è stata anche la sua situazione sentimentale. Lui ha scherzato spesso sul fatto di essere single da diversi anni. Insomma non gliene va bene una. E anche sull’Isola, a dirla tutta, Awed ha provato alcuni approcci con le naufraghe. Attratto prima da Miryea Stabile, poi da Emanuela Tittocchia, infine da Vera Gemma. In tutti e tre i casi, però, lo youtuber ha ricevuto un ‘due di picche’.

Appena uscito dall’Isola dei Famosi in cui è risultato vincitore, Awed ha voluto condividere un post ironico ancora una volta sulla sua vita privata. In mezzo a due coppie che si baciano lo youtuber scrive: “Cercasi disperatamente fidanzata per simpatiche uscite di coppia”. Dunque, come anticipato, non c’era nessuna lei ad attendere a braccia aperte il ritorno del campione. Ora, però, che i riflettori della quindicesima edizione del reality si sono spenti, su Awed tornano a circolare delle voci.





Il settimanale Chi ha lanciato il gossip. Pare che prima di volare in Honduras Awed frequentasse la figlia di un personaggio molto noto. Stiamo parlando di Giulia Laura Abbiati, la figlia del famoso ex portiere del Milan Christian Abbiati. “Prima di partire per L’Isola dei famosi – si legge su Chi – il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata”. Dunque una fidanzata, fino a poco tempo fa, c’è stata.

Sicuramente la storia è finita. Lo stesso Awed lo ha confermato più volte sia durante l’Isola dei Famosi sia appena rientrato in Italia con quel post ironico. Su Giulia Laura Abbiati è difficile avere notizie. La ragazza ha un profilo Instagram privato e, prima d’ora, non si conoscevano gossip o indiscrezioni sul suo conto. Intanto Awed si gode la sua vittoria: “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore”.