“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio per la cantante: a 38 anni è già al terzo matrimonio

“In questo momento seguo proprio degli orari da rockstar mi sveglio a mezzogiorno. Stamattina, mi sono proprio detta ‘Okay, sono ufficialmente tornata in orari da rockstar’. Andare a letto alle quattro e svegliarsi a mezzogiorno. Questo è quello che succede quando ricominci a suonare, perché i concerti sono alle nove ed è sempre così. Anche se dopo non vado a festeggiare e non esco a bere, cosa che davvero non sto facendo, sto comunque sveglia. Le persone creative sono sempre up! Si svegliano di notte”.



Così, pochi giorni fa, la cantante si raccontava a un’intervista con Zane Lowe, per Apple Music 1. Parlando poi anche delle sue passioni: “Mi piace cucinare. Cucino italiano, cucino qualunque cosa. Posso fare qualsiasi cosa. Poi bevo del vino rosso. Mi piace andare a cena con gli amici e mi piace parlare con mia madre al telefono e mi piace allenarmi. […] Poi mi piace essere lasciata sola per poter scrivere. Mi piace essere annoiata e lasciata sola ogni tanto. Poi amo dipingere”.







Ora per Avril Lavigne è arrivato il momento più bello: la principessa del pop-punk ha trovato il suo principe. La proposta di matrimonio è arrivata ai piedi della torre Eiffel. Si tratta del musicista Derek Smith, che si chiama Mod Sun. Una storia iniziata lo scorso anno quando hanno scritto insieme il singolo “Flames” e sono apparsi insieme nel video musicale della canzone.



Questo sarà il terzo matrimonio di Avril Lavigne. La cantante è stata precedentemente sposata con i cantautori canadesi Chad Kroeger, cantante dei Nickelback dal 2013 al 2015, e Deryck Whibley, cantante dei Sum 41 dal 2006 al 2010. Artitsta a tutto tondo dall’inizio della sua carriera ha venduto più di quaranta milioni di album e cinquanta milioni di singoli diventando la terza artista femminile canadese di maggiore successo in termini di vendite, dietro solo a Céline Dion e Shania Twain.



Avril Lavigne ha ricevuto otto candidature ai Grammy Award, tre ai BRIT Award e si è aggiudicata un MTV Video Music Awards, due MTV Europe Music Awards, sette Radio Disney Music Awards e nove Juno Award. Oltre alla musica, Lavigne dedica del tempo anche ad altre attività, come la creazione di una linea d’abbigliamento mirata al mercato giovanile, la Abbey Dawn, e la realizzazione di tre fragranze di profumi.

“Ma è proprio lei”. Avril Lavigne, cinque anni dopo: alle prese con una dura battaglia contro una terribile malattia, la cantante aveva fatto perdere le tracce di sé