“Mi piacciono uomini e donne”. Il coming out della figlia vip: “C’è posto solo per l’amore”

Arriva un nuovo importante coming out nel mondo dello spettacolo. E a farlo stavolta è la figlia di una famosissima attrice, amata in tutto il mondo. La ragazza, che ha 22 anni ed è bellissima come la mamma, ha voluto fare chiarezza sul suo orientamento sessuale e ha risposto senza filtri a tutti i quesiti, posti dai suoi fan. I quali sono rimasti a bocca aperta davanti alle sue meravigliose parole. Il suo pensiero è stato immediatamente condiviso da tutti gli utenti, grati di apprezzarla.

Le affermazioni della giovane sono state chiarissime e non hanno bisogno di ulteriori interpretazioni: “Sono attratta dalle persone, indipendentemente da quale sia il loro sesso. Promemoria veloce: bloccherò tutti gli utenti che postano messaggi odiosi perché sul mio profilo Instagram non c’è posto per crudeltà o incitamento al rancore. Pace e amore”. Quindi, ha subito messo in chiaro che la sua apertura mentale sia totale, quindi non tollererà in alcun modo discriminazioni da parte dei suoi seguaci.

La 22enne è comunque legata sentimentalmente ad un ragazzo, ma ha ritenuto giusto dire la sua su un tema così delicato. Il suo partner si chiama Owen Mahoney e studia all’università di Berkeley nello stato americano della California. Lei è invece studentessa del college sempre in California e sin da ragazzina è stata protagonista nella moda, infatti ha collaborato per alcuni brand di fama mondiale, in particolare ‘Tiffany&Co’. E con la mamma famosa ha un rapporto davvero splendido.





Ad aver fatto coming out è stata Ava Phillippe, ovvero la figlia dell’attrice Reese Witherspoon e di Ryan Philippe. Ava Phillippe è unita al suo fidanzato Owen da alcuni anni, ma in futuro potrebbe quindi innamorarsi di chiunque, senza distinzioni di alcun tipo. Ha anche un fratello minore che si chiama Deacon. Nella sua carriera lavorativa, è stata anche cameriera in un ristorante italiano, situato a Los Angeles. E ora è pronta a farsi amare ancora di più, vista la sua schiettezza, onestà e amore.

La mamma di Ava Phillippe, Reese Witherspoon, è una nota attrice che ha ottenuto due candidature ai Golden Globe grazie al suo personaggio di Tracy Flick nel film ‘Election’ e del ruolo di Elle Woods ne ‘La rivincita delle bionde’. In ‘Quando l’amore brucia l’anima’ ha invece vinto l’Oscar come migliore attrice, il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award’, il ‘BAFTA’ e il ‘Critics Choice Awards’.